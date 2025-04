Linkin Park estrena ‘Unshatter’, su nueva canción, así suena el éxito de la banda

Linkin Park volvió a sorprender este pasado 24 de abril. La histórica banda le dio grandes novedades a sus fans una vez más, con el estreno de un nuevo éxito, como lo fue ‘Unshatter’.

Esta agrupación presentó una nueva canción que formará parte del ‘tracklist’ de la versión deluxe, de su último disco ‘From Zero’, estrenado a finales del año pasado.

En esta ocasión, les mostramos como suena ‘Unshatter’, y cuando saldría esta nueva edición del disco más reciente de Linkin Park.

Así suena ‘Unshatter’, el nuevo éxito de Linkin Park

Concretamente, Linkin Park desde el pasado 2024 ha logrado brillar de gran manera con un sorprendente regreso a los escenarios, y a la industria musical.

Más noticias: Linkin Park sorprendió al lanzar un nuevo álbum; muestra todo el talento de Emily Armstrong

Ahora con Emily Armstrong como nueva vocalista, esta banda ha sido capaz de brillar, y estremecido varios escenarios en América y el mundo.

Una muestra de ello fue Colombia, donde tocaron días antes del estreno de ‘From Zero’, su primer disco en varios años, tras el fallecimiento de Chester Bennington.

Desde entonces, la banda ha lanzado 2 nuevos estrenos, como lo fueron sus canciones de cara a la versión deluxe de ‘From Zero’.

El primero de ellos fue ‘Up From The Bottom’ hace algunas semanas, mientras que, hace pocas horas se lanzó ‘Unshatter’.

Con esta canción, la banda está cada vez más cerca de llegar al nuevo lanzamiento de la segunda fase de ‘From Zero’.

¿Cuándo saldrá el ‘From Zero: Deluxe Edition’?

Desde la llegada del ‘From Zero’, Linkin Park ha lanzado dos versiones de su álbum, pero, prepara una tercera.

La primera de ellas fue la original, mientras que la segunda, solo incluía una versión acapella con la voz de Emily Armstrong.

Sin embargo, la banda también prepara el lanzamiento de una versión ‘deluxe’ con 3 canciones agregadas: ‘Up From The Bottom’, ‘Unshatter’ y ‘Let You Fade’.

Esta última es la única que queda por estrenar, en un lanzamiento total que se llevará a cabo el 16 de mayo de este año.

Del mismo modo, les recordamos que Linkin Park se encuentra en medio de un ‘tour’ mundial, de hecho, la banda volverá a pasar por Colombia en el mes de octubre.

Más noticias: Linkin Park lanzó ‘From Zero’, su primer álbum en 7 años; estas son sus canciones y letras

La agrupación tocará en el Vive Claro de Bogotá a finales del mes ya mencionado.