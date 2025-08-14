Se juega la fecha 7 de la Liga BetPlay: calendario de partidos, días y horarios
La Liga BetPlay estremecerá a todos los amantes del fútbol colombiano con un nuevo fin de semana lleno de balompié.
La Liga BetPlay 2025-II sigue su desarrollo con una nueva fecha este fin de semana. Luego de 6 primeras rondas llenas de emociones, los clubes confían en seguir su camino para llegar a la gran corona del Fútbol Profesional Colombiano.
Atlético Nacional, América de Cali o Independiente Medellín batallarán una vez más desde la cancha, con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla de clasificación.
Por ello, para que se programe, a continuación les contamos los partidos, horarios y días de un fin de semana más lleno de fútbol.
El comienzo de este nuevo semestre en el Fútbol Profesional Colombiano ha sido ciertamente inestable para algunos equipos.
Junior de Barranquilla ha sido de los más constantes, con 6 partidos de invicto total en su camino, lo que los ha llevado a acumular 14 puntos.
Sin embargo, otros equipos de buen rendimiento en el semestre pasado como Independiente Medellín o Independiente Santa Fe han dejado puntos en el camino.
Indudablemente, todos los clubes buscarán mejorar un panorama, que al menos por el momento en la tabla de clasificación marcha de la siguiente manera:
1- Junio de Barranquilla – 14 puntos
2- Atlético Nacional – 11 puntos
3- Llaneros – 11 puntos
4- Fortaleza – 10 puntos
5- Independiente Medellín – 10 puntos
6- Deportes Tolima – 10 puntos
7- Independiente Santa Fe – 9 puntos
8- Deportivo Cali – 9 puntos
9- Deportivo Pereira – 8 puntos
10- Atlético Bucaramanga – 7 puntos
11- Envigado – 6 puntos
12- Boyacá Chicó – 6 puntos
13- La Equidad – 6 puntos
14 – Deportivo Pasto – 5 puntos
15- Alianza – 5 puntos
16- Unión Magdalena – 5 puntos
17- América de Cali – 4 puntos
18- Rionegro Águilas – 4 puntos
19- Once Caldas – 2 puntos
20- Millonarios – 1 punto
Los choques están pautados de la siguiente manera:
– Deportivo Pereira vs América de Cali – 14 de agosto – 6:00 p.m.
– Alianza vs Once Caldas – 15 de agosto – 4:00 p.m.
– La Equidad vs Llaneros – 16 de agosto – 3:00 p.m.
– Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó – 16 de agosto – 5:15 p.m.
– Atlético Nacional vs Fortaleza – 16 de agosto – 7:30 p.m.
– Deportes Tolima vs Millonarios – 17 de agosto – 6:10 p.m.
– Junior de Barranquilla vs Atlético Bucaramanga – 18 de agosto – 5:15 p.m.
– Deportivo Pasto vs Independiente Medellín – 18 de agosto – 7:30 p.m.
– Independiente Santa Fe vs Envigado – 19 de agosto – 7:30 p.m.
Del mismo modo, se repondrá un partido de la fecha 5 entre Deportivo Pasto vs Envigado, este mismo 14 de agosto.
