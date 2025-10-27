Estos son los cinco discos debut más exitosos en la historia del rock

El rock es sin lugar a duda uno de los géneros musicales más importantes del mundo. Su energía, su estilo único y su forma de decir las cosas a través de sus letras han conectado con millones de personas en todo el mundo.

A lo largo del tiempo, bandas y artistas han logrado dejar una marca profunda con su música. Pero hay algo muy especial en esos primeros discos, en esos debuts que sorprenden a todos y que marcan el inicio de una gran historia.

Un álbum debut no solo es la primera muestra del sonido de una banda, también puede ser la puerta que los lleve directo al éxito. Algunos de estos discos no solo son recordados por sus canciones, sino también por el impacto que tuvieron desde el primer día.

Aunque muchos pensarían en bandas como The Beatles, Queen o Nirvana, los discos debut más exitosos vinieron de otras agrupaciones que lograron algo increíble desde su primer trabajo discográfico.

Los 5 mejores discos debut de rock

En el rock hay discos que ya son clásicos. The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Back in Black de AC/DC o Nevermind de Nirvana, por ejemplo. Pero estos no fueron sus primeros trabajos. En cambio, hay otros que desde su disco número uno, ya habían hecho historia.

Appetite for Destruction – Guns N’ Roses (1987)

El primer disco de Guns N’ Roses fue un éxito total, con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. Canciones como Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine y Paradise City todavía suenan en la radio y en conciertos.

Jagged Little Pill – Alanis Morissette (1995)

Aunque muchos no la relacionan directamente con el rock más clásico, este disco debutó con una mezcla de pop, rock y letras muy personales. Con apenas 19 años, Alanis Morissette vendió más de 33 millones de copias. Temas como You Oughta Know y Ironic fueron un boom en los 90, y su estilo sincero y directo la convirtió en una de las artistas más importantes de esa década.

Led Zeppelin – Led Zeppelin (1969)

El debut de esta banda británica fue el comienzo de una nueva era en el rock. Con influencias del blues y sonidos más pesados, Led Zeppelin vendió alrededor de 30 millones de copias solo con este primer álbum. Desde el primer momento dejaron claro que venían a cambiar las reglas del juego. Fue un disco diferente, potente, y que marcó el rumbo del rock en los años siguientes.

The Doors – The Doors (1967)

Con este álbum, The Doors presentó al mundo una propuesta muy distinta. Las letras profundas de Jim Morrison y el sonido psicodélico de la banda llamaron la atención desde el inicio. Canciones como Light My Fire y The End se convirtieron en clásicos. El disco vendió unos 20 millones de copias y ayudó a definir el sonido de una época.

Ten – Pearl Jam (1991)

Este disco llegó justo cuando el grunge estaba tomando fuerza. Ten puso a Pearl Jam en el mapa y los convirtió en una de las bandas más grandes de los años 90. Con más de 15 millones de copias vendidas, canciones como Alive, Even Flow y Jeremy conectaron con los jóvenes de esa generación. Fue un debut muy sólido y con mucho impacto.