Las dos canciones de Metallica más difíciles de tocar para James Hetfield

James Hetfield no solo es una de las voces más reconocidas del heavy metal, sino también un verdadero icono del género. Como líder y guitarrista rítmico de Metallica, ha sido la mente creativa detrás de algunos de los discos más emblemáticos de la historia del metal, incluyendo joyas como Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y el exitoso Black Album (1991).

Con más de cuatro décadas en la industria musical, Hetfield ha sabido mantenerse vigente en una banda que no ha dejado de reinventarse. Desde los años 80, Metallica ha sido pionera en explorar nuevos sonidos sin perder su esencia, y gran parte de esa evolución ha estado guiada por la visión artística del propio Hetfield.

Le puede interesar: Estas son las 10 mejores canciones de la historia para James Hetfield de Metallica

A lo largo de su carrera, James ha demostrado una capacidad técnica impresionante, tanto para componer como para ejecutar, aunque incluso los más talentosos enfrentan retos que ponen a prueba sus habilidades. Y sí, incluso el mismísimo Hetfield tiene sus propias “bestias negras” dentro del repertorio de Metallica.

Las canciones de Metallica que son difíciles de tocar para James Hetfield

Durante una entrevista con ‘MusicRadar’, James Hetfield reveló cuáles son las dos canciones que más le han complicado la vida a la hora de interpretarlas en vivo. Ambas pertenecen al álbum Death Magnetic (2008), un disco que buscaba revivir la energía cruda de los primeros años de la banda, pero con la madurez y experiencia acumulada a lo largo de los años.

Dos canciones en específico de este género trajeron consigo desafíos técnicos importantes, especialmente para Hetfield, quien debe cantar y tocar simultáneamente en la mayoría de los temas. «My Apocalypse es una de ellas. El ritmo de la guitarra es totalmente opuesto al de la voz, lo que la hace muy complicada para mí», reveló el músico.

Mire también: Esta es la canción de Metallica que superó las mil millones de reproducciones en Spotify

La otra pieza que le supone un verdadero dolor de cabeza es That Was Just Your Life, una canción con estructuras rítmicas complejas y cambios de tempo que exigen una coordinación milimétrica.

“Cantar «That Was Just Your Life» también es difícil, porque hay una parte en la que la voz dice: «Cierro los ojos y veo que todo encaja en su sitio», y yo estoy tocando un ritmo contrario con la guitarra, lo que me causa un verdadero problema”, expresó Hetfield.

Ambas canciones, de hecho, llevan varios años sin formar parte del repertorio en vivo de la banda. My Apocalypse fue interpretada por última vez en 2011 y suma apenas 37 presentaciones en directo, mientras que That Was Just Your Life, pese a haber sido tocada en más de un centenar de ocasiones, desapareció de los escenarios desde 2010.