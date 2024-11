Iron Maiden recordó su problema con la iglesia católica en Chile; esto dijo Bruce Dickinson

Después de su paso por Colombia, en donde protagonizó un histórico concierto en el estadio El Campín en Bogotá, Iron Maiden viajó directo a Chile para cumplir con sus dos citas en el estadio Nacional en Santiago.

La agrupación británica se presentó por décima vez en Chile, después de su fallido primer concierto en dicho país hace más de 30 años atrás. Luego de más de tres décadas, desde aquel penoso episodio, Iron Maiden regresó al país chileno como parte de su gira ‘The Future Past’ con dos shows consecutivos.

Iron Maiden destinó dos fechas de su tour mundial para presentarse en Chile. Su primer concierto se llevó a cabo el 27 de noviembre y este jueves 28 tendrá otro show en el estadio Nacional. La banda se ha presentado en nueve oportunidades en este país luego de que su primer concierto en 1992 tuviera que ser cancelado debido a cuestiones religiosas.

En medio del concierto de este miércoles en Chile, Bruce Dickinson recordó la vez que el show que Iron Maiden tenía programado en el año 1992, y que sería la primera presentación de la banda en dicho país, fue cancelado por orden de la iglesia católica.

¿Por qué el primer concierto de Iron Maiden en Chile fue cancelado?

Mientras el concierto estaba siendo disfrutado por más de 60 mil personas, Bruce Dickinson se tomó unos minutos del show para recordar la fallida presentación de su banda en Chile. Sobre ello, expresó unas cortas palabras en las que reveló que el debut de Iron Maiden en este país fue censurado por la iglesia católica.

«Recuerdo la primera vez que vinimos a Chile y no lo logramos (el concierto) por un problema con la Iglesia Católica, una porquería así… y teníamos una polera hecha especialmente (…) Y aquí estamos», expresó el vocalista de la banda.

Según se conoció, en aquella época, la iglesia católica prohibió la vista de Iron Maiden a Chile con el argumento de que se trataba de una banda “satánica”.

“Recibí un llamado del ahora cardenal emérito Jorge Medina Estévez, en aquella época obispo titular de la Diócesis de Rancagua y después de Valparaíso. Me informó que vendría a Chile la banda británica de Heavy Metal Iron Maiden. Me dijo que este grupo musical atacaba directamente la cristiandad y los valores del pueblo de Chile, tradicionalmente católico. Me pidió formalmente que el Gobierno impidiera su entrada al país”, relató el entonces subsecretario del Interior de Patricio Aylwin, Belisario Velasco en su libro ‘Esta es mi historia’.

Aunque el primer concierto que iba a tener Iron Maiden en Chile fue censurado por la iglesia católica, esto no ha sido impedimento para que la banda haya regresado más de nueve veces a dicho país para complacer a sus fans.