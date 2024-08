La razón por la que Bruce Dickinson, de Iron Maiden, no compitió en unos Juegos Olímpicos

Archivado en: •

Bruce Dickinson cumplió 66 años este 7 de agosto y para celebrarlo, se encuentra su canción promocionando su álbum de estudio lanzado en marzo de 2024, el cual lleva por nombre ‘The Mandrke Project’, siendo ‘Resurrection Men’ su objetivo musical. Este británico es considerado uno de los compositores e intérpretes más influyentes del heavy metal en toda su historia. Su brillante carrera con Iron Maiden a inicios de la década de los 80’s hizo rápido su reconocimiento, y más aun con su interpretación en éxitos como: Hallowed be thy name, Run to the Hills, Fear Of The Dark y Wasting Love, entre otros.

Este ícono del heavy metal no solo fue reconocido por su capacidad para componer e interpretar la música de Iron Maiden, sino también por las demás profesiones que ha tenido. Es doctor en música, historiador, escritor, empresario y hasta piloto de avión. Sin olvidar que también hizo parte de un convenio en el que Iron Maiden desarrolló su propia cerveza bajo el nombre de Trooper.

Sin embargo, otra de las grandes pasiones de este polifacético artista fue el deporte. Paradógicamente, en tiempos en los que se desarrolla en París los Juegos Olímpicos, que coinciden con su cumpleaños, es importante recordar que Dickinson fue un destacado esgrimista. A finales de los 80’s e inicios de los 90’s, el vocalista de Maiden mostró su gran habilidad en esta disciplina, tanto así que estuvo a punto de participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

La razón por la que Bruce Dickinson no pudo competir en Barcelona 1992

Dickinson se convirtió en uno de los mejores en la Esgrima, su talento con el florete lo llevó a ocupar el séptimo puesto en el ranking británico de este deporte. Sin embargo, no pudo representar a su país en Barcelona 1992 debido a los compromisos con Iron Maiden, pues por aquella época, la banda realizaba su gira Fear of the Dark que inició en junio y finalizó en noviembre de ese año, visitando países de Sudamérica como Brasil, Argentina y Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eddie The Head Fan Club (@ethfc)

Hacia el año 2020, el compositor participó como comentarista de un torneo internacional de esgrima para la televisión italiana y hace dos años ganó medalla de plata en un Campeonato Europeo de Veteranos.