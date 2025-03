Esta es la mejor canción de amor en la historia del rock, según Billboard: estrenó en 1977

Desde sus inicios, el rock ha sido un género caracterizado por su rebeldía, sus sonidos fuertes y sus letras cargadas de fuerza. Sin embargo, también es un género que ha sabido expresar el amor en diversas formas.

Aunque el rock es percibido como uno de los géneros musicales más fuertes y potentes, debido a sus letras y melodías, este tipo de música también se ha caracterizado por tener dentro de su repertorio un sinfín de baladas y letras que han logrado transmitir los sentimientos más profundos.

La amplia gama de subgéneros del rock ofrece una interminable lista de canciones con las que se puede expresar cualquier tipo de amor, desde el apasionado hasta el tierno y duradero. Asimismo, hay temas del género que se caracterizan por tener una letra romántica ideal para transmitir emociones hacia otra persona.

¿Cuál es la mejor canción de amor de rock?

Con motivo del Día de San Valentín, la revista Billboard elaboró una lista con las 50 mejores canciones de amor en la historia del rock, tomando en cuenta su impacto, popularidad y legado. Entre ellas, destacó una en particular como la mejor canción de amor del género: «Heroes» de David Bowie, lanzada en 1977.

Este icónico tema de Bowie no solo es una de sus canciones más queridas, sino que también se ha convertido en un himno para las parejas que han tenido que enfrentar obstáculos en su relación. Aunque la letra está inspirada en dos enamorados separados por el Muro de Berlín, la canción trasciende su contexto histórico y habla de la capacidad del amor para desafiar cualquier barrera.

La línea «We could steal time, just for one day/ We can be heroes, forever and ever» («Podemos robar tiempo, solo por un día/ Podemos ser héroes, por siempre y para siempre») es una declaración de amor intensa y conmovedora que ha resonado a lo largo de las décadas.

Asimismo, la interpretación de Bowie, con su característica voz cargada de emoción, hace de esta canción un gran referente dentro de las baladas románticas del rock.