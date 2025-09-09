Esta fue la primera canción de rock en llegar al número 1 en las listas de Billboard

Durante décadas, las listas de Billboard han sido un referente para conocer las canciones más populares en Estados Unidos. Desde su creación, han reflejado las tendencias musicales y el impacto de distintos géneros, incluido el rock, que a mediados del siglo XX comenzó a ocupar un lugar destacado en estos rankings.

El listado más conocido de la revista es el Billboard Hot 100, lanzado el 4 de agosto de 1958 como una clasificación que combina datos de ventas, emisiones radiales y reproducciones en máquinas de discos (jukebox).

Esta lista se convirtió en la referencia principal para medir el éxito de un sencillo en el país. Sin embargo, antes de su creación, Billboard publicaba otros listados por separado como Best Sellers in Stores (ventas en tiendas), Most Played by Jockeys (difusión radial) y The Top 100 (ventas y radio combinadas).

El primer número 1 del rock en Billboard

En julio de 1955, “Rock Around the Clock” de Bill Haley & His Comets se convirtió en la primera canción de rock en alcanzar el número 1 en la lista Best Sellers in Stores de Billboard. Este logro marcó un momento clave para el género, que hasta entonces no había liderado las clasificaciones más importantes.

La popularidad de la canción creció gracias a su inclusión en la película Blackboard Jungle, lo que impulsó sus ventas y la llevó a lo más alto de la lista. Su éxito demostró que el rock and roll tenía un público masivo y construyó el camino para que más artistas del género alcanzaran puestos destacados en los rankings de la época.

Aunque el Billboard Hot 100 no existía todavía, este récord de 1955 es recordado como el primer gran triunfo del rock en la historia de las listas de Billboard y como un paso decisivo para que el género se consolidara en la industria musical.