Fecha Santa Fe vs Cali: Partido vuelta final de Liga Profesional Femenina de Fútbol Colombiano 2025

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali han protagonizado una gran definición en el fútbol femenino en Colombia. Las ‘leonas’ se han medido al club caleño, y han logrado sacar una importante ventaja de 1-0.

Sin embargo, este marcador debe ser liquidado por parte del equipo capitalino, con el objetivo de poder consagrarse como las nuevas campeonas del fútbol femenino.

En caso de que no sepa cuando es este choque definitivo, aquí les tenemos la fecha, la hora y dónde podrá ver el partido vuelta de la final en la Liga Profesional Femenina del Fútbol Colombiano.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final del Fútbol Femenino?

Santa Fe ha protagonizado una campaña ciertamente destacada en el fútbol femenino, gracias a varias etapas en las que ha mostrado gran poderío, como lo fue el todos contra todos.

En dicha fase logró quedarse con el segundo puesto, solo por debajo de su rival, Deportivo Cali, el cual también ha mantenido una campaña admirable.

Sin dudas, esta es una definición entre los dos equipos más consistentes de la competencia, no solo en este semestre, sino en los últimos años.

‘Leonas’ y ‘caleñas’ ya protagonizaron la definición en el 2024, con partidos que acabaron decantando la corona para el Deportivo Cali, club que demostró un nivel brillante desde el comienzo de la temporada.

El Independiente Santa Fe buscará dar vuelta a este panorama, y para ello ha logrado empezar con el pie derecho al vencer a su rival en condición de local con un tanto de Luisa Valbuena.

Este partido le permite llegar al cierre con una ventaja de 1-0, y la baja de Yessica Bermeo para el Cali, debido a su expulsión sobre el final del primer choque.

Hora y dónde ver Santa Fe vs Deportivo Cali

En caso de que desee vivir por todo lo alto la definición del Fútbol Profesional Femenino en Colombia, les contamos que el partido de vuelta tendrá lugar el próximo 21 de septiembre.

Este choque tendrá al Deportivo Cali como local, y su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 5:00 p.m.

Si desea ver la transmisión oficial de esta final, podrá hacerlo a través de las señales de Win Sports+ y también a través de Señal Colombia.