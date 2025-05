La legendario canción de los Rolling Stones que Keith Richards borraría de la historia

Los Rolling Stones son, indudablemente, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del rock. La agrupación de Mick Jagger y compañía logró estremecer la escena musical durante su mejor época.

Si bien ya pasaron varias décadas de aquello, los Stones son recordados de manera legendaria, como una pieza clave para la historia del rock, especialmente gracias a su catálogo musical.

Más noticias: The Rolling Stones preparan un regreso musical con un estilo que nadie esperaba

Sin embargo, recientemente, Keith Richards, reveló que hay una canción en particular que preferiría borrar de la historia de los Rolling Stones.

La canción de los Rolling Stones que Keith Richards borraría

Keith Richards es uno de los miembros más legendarios de la historia del rock. Este artista ha sido capaz de estremecer al mundo, gracias a su talento.

Para muchos, la dupla que llegaron a formar Richards y Jagger, es de las más legendarias de la historia del rock, incluso al nivel de John Lennon y Paul McCartney.

Esto se debe en parte a la calidad de sus producciones. Además del notable cariño que poseían los miembros de la banda hacia ellos.

Sin embargo, hace algún tiempo, Keith Richards reveló que hay una canción en concreto que no es de su agrado y que preferiría borrar del catálogo de la banda.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Get Off My Cloud’ de los Rolling Stones.

Esta canción fue, para muchos, el sucesor de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, el legendario éxito de la agrupación.

Según Richards, esta canción fue escrita de manera muy apresurada, por lo que llegó a ser innecesaria, ya que solo fue una manera de responder a las peticiones de sus fans.

Más noticias: The Clash y más bandas que Mick Jagger de The Rolling Stones no soporta

¿En qué álbum estaba?

Este éxito fue lanzado en 1965, dentro del álbum de ‘December’s Children (And Everybody’s)’, y ciertamente contó con cierto reconocimiento.

Aun así, claramente, ‘Get Off My Cloud’ no estuvo a la altura de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’. Por ello, para muchos, fue una canción que no cumplió con su objetivo.

Lo cierto es que Richards aseguró que esta canción de los Rolling Stones tiene elementos buenos, como su estribillo, pero cuenta con otras partes que se ven claramente apresuradas.

No obstante, tanto ‘Get Off My Cloud’ como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ forman parte de un catálogo musical inolvidable, como lo es el de los Rolling Stones.