The Rolling Stones preparan un regreso musical con un estilo que nadie esperaba

Mick Jagger y compañía están listos para sorprender a sus fans con un lanzamiento que rompe expectativas: The Rolling Stones presentarán “Zydeco Sont Pas Sales”, un tema cantado en francés criollo, conocido por haber sido inmortalizado por el legendario Clifton Chenier, el “Rey del Zydeco” nacido en Opelousas, Luisiana.

Esta pieza será parte del disco colectivo “Tribute to the King of Zydeco”, cuyo estreno está previsto para el 27 de junio y celebra el que habría sido el centenario de vida del músico estadounidense.

Lejos de ser una elección casual, esta colaboración revela una conexión profunda entre la banda británica y las raíces musicales del sur de Estados Unidos. Los Stones han demostrado a lo largo de los años una pasión inquebrantable por el blues y sus variantes.

“Clifton fue una gran influencia para mí”, afirmó Mick Jagger en una entrevista con Songlines. “Le escuchamos por primera vez hacia 1965, cuando fuimos a Estados Unidos y compramos sus discos en el sello Arhoolie. …Nos reunimos por primera vez con la banda en Los Ángeles, creo, y me encanta cómo coge un número de blues y lo adapta a su estilo”.

El tema no solo cuenta con la participación de los Stones, sino también con el acordeonista Steve Riley, una figura fundamental dentro del zydeco actual. Además, el álbum incluye colaboraciones con músicos de peso como Lucinda Williams, Steve Earle, Jimmie Vaughan, Taj Mahal y John Hiatt, lo que convierte al proyecto en un verdadero homenaje multigeneracional a la herencia de Chenier.

¿Por qué es diferente la nueva canción de los Rolling Stones?

Para entender la dimensión cultural de esta pieza, vale la pena recordar que el zydeco es un género musical y estilo de baile nacido en Luisiana, profundamente arraigado en la comunidad criolla francófona, compuesta por descendientes de africanos, antillanos, europeos y pueblos originarios. Su fusión de ritmos tradicionales, blues y música cajún crea una energía única, que en esta nueva versión promete adquirir una nueva vida gracias al sonido característico de los Stones.

“Zydeco Sont Pas Sales” representa la primera grabación original del grupo desde el lanzamiento de Hackney Diamonds en 2023, su exitoso regreso al Top 5 global. Anteriormente, la banda había lanzado el sencillo “Living in a Ghost Town” en 2020. Ahora, con esta nueva entrega, los Stones no solo amplían su repertorio, sino que también rinden un sentido homenaje a una de las figuras más influyentes de la música tradicional estadounidense.