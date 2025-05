La insólita razón por la que casi no sale ‘I Want To Know What Love Is’, el himno de Foreigner

Lou Gramm, la mítica voz de Foreigner, abrió el baúl de los recuerdos en una entrevista reciente y soltó una de esas historias que hacen ver los grandes clásicos con otros ojos. ‘I Want To Know What Love Is’, esa balada que puso a medio mundo a cantar con el corazón en la mano, casi no ve la luz. Sí, aunque hoy parezca impensable, la banda dudó de si lanzarla o no.

La canción, escrita por Mick Jones y lanzada en noviembre de 1984, terminó siendo un himno, alcanzando el número uno en la Billboard Hot 100 el 1 de febrero del 85.

La razón por la que casi no sale ‘I Want To Know What Love Is’

Pero en su momento, Foreigner se preguntaba si una balada tan cargada de emoción y con un coro gospel los alejaría demasiado del rock. “Pensamos que podía dañar nuestra reputación”, confesó Gramm. “Tenía una sensibilidad diferente, trascendía lo que habíamos hecho antes”.

Una noche en Suiza, después de una maratón de entrevistas, todo cambió con una llamada inesperada. “La operadora del hotel dijo que había una llamada desde Los Ángeles. Era Ahmet Ertegun, el fundador de Atlantic Records”, contó Gramm con una sonrisa. “Nos dijo: ‘Chicos, han creado una obra maestra. Su canción es número uno en todo el mundo’. Fue surreal. Ojalá alguien hubiera grabado ese momento”.

Y aunque al principio dudaban, el público no. “En cuanto la escuchamos en la radio y la gente empezó a decirnos lo mucho que la amaban, supimos que habíamos hecho algo especial”, recordó el cantante. El tema despegó en las listas y obligó a la banda a reorganizar su show en vivo para incluirla en un momento clave del set.

La respuesta fue tan arrolladora que Foreigner emprendió una gira mediática mundial. Revistas, radios, periódicos, todos querían saber cómo nació esta joya que fusionó rock y gospel como nunca antes. Décadas después, ‘I Want To Know What Love Is’ sigue emocionando. No solo definió una era, sino que mostró que arriesgarse también puede ser parte del camino del rock.

