La historia real detrás de “She Came In Through The Bathroom Window” de The Beatles ¿Quién la inspiró?

Los Beatles, esa banda legendaria de Liverpool, cambiaron la historia de la música para siempre. En los años 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también transformaron la forma en que la gente escuchaba y pensaba sobre la música. Eran mucho más que una banda: eran un fenómeno cultural.

Su sonido innovador y su impacto en la sociedad siguen siendo parte fundamental de la música actual, y su legado se mantiene intacto. Pero hoy hay que hablar de un tema curioso que surgió en uno de sus discos más icónicos, Abbey Road.

Dentro de ese álbum, en el medley que cierra la cara B, se encuentra la canción ‘She Came In Through The Bathroom Window’. La letra de esta canción tiene un origen bastante peculiar, que no muchos conocen. ¿De qué se trata? Pues resulta que fue inspirada por un suceso real en la vida de Paul McCartney.

La historia real detrás de ‘She Came In Through The Bathroom Window’ de The Beatles

En una de las muchas visitas de fans a la casa de los Beatles, una fanática decidida, Diane Ashley, decidió que no bastaba con esperar afuera para ver a su ídolo. En lugar de eso, encontró una escalera en el jardín de McCartney, la utilizó y subió por la ventana del baño de su casa, que aparentemente había quedado entreabierta. Una vez dentro, ella y otras fans no se contentaron solo con el acceso, sino que también se llevaron varios recuerdos personales, incluidas fotos y hasta prendas de ropa de Paul.

McCartney, que nunca fue de tomarse demasiado en serio este tipo de cosas, lo contó de manera jocosa en su libro The Lyrics: 1956 To The Present: “Si mal no recuerdo, robó una foto de mi padre, vendedor de algodón. O me la robó a mí. Pero a cambio recibí la canción”. Es decir, que mientras su privacidad se veía invadida, él convirtió ese extraño episodio en una pieza musical.

La canción, que se grabó junto a ‘Polythene Pam’, fue parte de ese medley legendario, y es un claro ejemplo de cómo los Beatles, con su estilo único, podían mezclar humor, crítica social y creatividad en una misma obra. A través de una anécdota tan surrealista, McCartney plasmó en ‘She Came In Through The Bathroom Window’ una de las historias más curiosas de su vida, y para nosotros, una de las canciones más memorables de la historia del rock.

