Metallica publicó dos covers de Soundgarden en homenaje a Chris Cornell

Dos años después de la grabación, Metallica publicó su participación en el concierto al que llamaron ‘I Am the Highway’, con el que rindieron un homenaje a Chris Cornell.

James Hetfield y compañía interpretaron “All Your Lies” y “Head Injury”, ambas canciones pertenecientes al álbum ‘Ultramega OK’ de Soundgarden de 1988 y con las que rindieron un homenaje al fallecido músico de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

Para hacer el homenaje más familiar, Metallica rediseñó la portada de su álbum ‘Hardwired… To Self-Destruct’ de 2016, una mezcla de los rostros de los integrantes de la banda, pero esta vez con el rostro de Cornell como el protagonista. El encargado de darle un nuevo diseño a la portada fue Jeff Ament de Pearl Jam.

Por su parte, Vicky Cornell, viuda de Chris, agradeció a la banda por haber tenido en cuenta este homenaje que llegará en forma de vinilo:

“Muchas gracias a Metallica por el amor y el aprecio que le han mostrado a Chris y por recordar ese amor.

admiración y apoyo de sus actuaciones en el tributo de I Am the Highway en este vinilo realmente sorprendente y especial. Unirme al concierto de homenaje significó mucho para mí y para mis hijos y para tantos fanáticos de todo el mundo … Y sé lo orgulloso que estaría Chris, no solo porque ustedes estaban allí como sus amigos, sino también porque era un gran fan de Metallica. . Muchas gracias y gracias @larsulrich por tus amables palabras sobre Chris. Es cierto que “un hombre no está muerto mientras aún se pronuncie su nombre”. Gracias por seguir honrándolo.

Loudlove ❤️ Vicky, Toni y Christopher”.

Aquí una muestra de las dos canciones que serán parte del vinilo de colección homenaje a Chris Cornell hecho por Metallica.