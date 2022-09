“Estaba muy confundido”: Esposa de Chris Cornell habla sobre la muerte del músico

Archivado en: •

La muerte de Chris Cornell en mayo de 2017 afectó duramente a todos sus fans, pero más a sus colegas y su familia. Durante una entrevista en el programa ‘Gayle King in the House’ de SiriusXM, Vicky Cornell habló sobre la muerte de su esposo y por qué cree que se debe hablar más del suicidio.

Han pasado más de cinco años desde que el músico se suicidó mientras estaba de gira con Soundgarden en Detroit, Michigan y su viuda aseguró que ella y sus dos hijos aún hablan de él todos los días como una forma de mantener viva su memoria.

Durante la entrevista, Vicky Cornell señaló que la muerte del artista fue algo completamente inesperado: “Chris no sufrió ideas suicidas, y Chris ni siquiera estaba deprimido. Chris estaba en recuperación, y había estado tomando benzo [benzodiazepina]. Vino de la nada, por lo que es un tipo de pérdida muy traumática».

En el informe de toxicología del artista se encontraron varios medicamentos recetados, pero los médicos forenses dictaminaron que los niveles no eran lo suficientemente altos como para haber contribuido a su muerte.

A pesar del dictamen de los médicos, la viuda de Cornell cree firmemente que los medicamentos jugaron un papel en la tragedia, especialmente por cómo se comportó el músico después del concierto.

«Sé la causa porque estaba hablando por teléfono con Chris, y él estaba en una especie de delirio esa misma noche. Me llamó después del show y pude escuchar que no estaba bien. Parecía que estaba drogado, y estaba confundido, hablaba con dificultad y había algo que estaba extremadamente fuera de lugar y evidentemente fuera de lugar. Y luego simplemente , no sé, treinta minutos después eso fue todo”, aseguró Vicky Cornell, que también reveló cómo ha hecho su familia para lidiar con la ausencia del músico por medio de terapia y conversaciones con especialistas en salud mental y adicciones.