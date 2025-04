La extraña curiosidad sobre el fútbol y el fallecimiento del Papa Francisco

El fallecimiento del Papa Francisco confirmado por el Vaticano ha sorprendido al mundo durante este 21 de abril. Este máximo pontifice murió a sus 88 años, en uno de los sucesos más sorprendentes en lo que va de este 2025.

El argentino llenó de luto al mundo, con su triste fallecimiento, por lo que muchas personas han aprovechado para compartir distintas anécdotas y momentos icónicos de este pontífice.

Sin embargo, en este caso les contamos una extraña curiosidad que surgió a flote referente al rock, y al triste fallecimiento de este mandatario.

Para nadie es un secreto que el Papa Francisco fue un gran amante del fútbol. Este pontífice fue un hincha reconocido de San Lorenzo, un famoso club del balompié argentino.

Causado por esto, el fallecimiento del Papa Francisco llenó de luto tanto a los religiosos, como a los amantes del deporte.

Sin embargo, hubo un curioso dato en particular que sorprendió a muchos amantes del fútbol, y el cual salió a relucir durante este 21 de abril, tras el fallecimiento del Papa.

Esto está relacionado a un curioso equipo del fútbol italiano llamado Avellino, el cual suele estar relacionado a las tristes novedades en la Santa Sede.

Este club firmó una gran noticia para su actualidad deportiva durante el pasado 20 de abril, ya que logró su ascenso oficial a la Serie B de Italia.

Aun así, se ha hecho usual que cada vez que este club asciende, un Papa sea protagonista de un lamentable deceso.

Así lo viralizó un periodista italiano de nombre Dario Pellegrini, quien reveló cada una de estas particularidades.

Triste coincidenza quella che lega l' #Avellino e la Santa Sede:



-1958, muore Pio Xll e i 🐺 promossi in #SerieC.



-1963, muore Giovanni XXVlll e Avellino promosso in C.



-1978, anno in cui scompaiono Paolo Vl e Paolo l, Avellino promosso in #SerieA



-2005, muore Giovanni Paolo…