El día que el Papa Francisco lanzó un disco de rock progresivo: así sonaban sus canciones

El mundo se estremeció durante la madrugada de este 21 de abril, luego del fallecimiento del Papa Francisco. La triste noticia se confirmó desde Roma en la mañana de una jornada impactante para la religión.

Luego de que finalizara la Semana Santa, se confirma el fallecimiento de este máximo mandatario del Vaticano, por lo que el mundo está de luto.

Particularmente, las redes sociales se han inundado con curiosidades sobre el pontífice, y aquí les contamos sobre el día que lanzó un álbum de rock progresivo.

El fallecimiento del Papa Francisco y su álbum de rock

El Papa Francisco mantuvo en vilo al mundo religioso durante los últimos meses. Era de conocimiento público que el pontífice atravesaba momentos complejos de salud.

Sin embargo, el argentino había logrado mantenerse con vida, luego de una amplia cantidad de complicaciones que lo llevaron a estar en condiciones comprometedoras.

Aun así, lamentablemente, el triste anuncio llegó durante este 21 de abril, donde se confirmó el fallecimiento de este histórico miembro de la iglesia.

Con el fin de conmemorar su trayectoria papal, millones de personas han recordado con cariño momentos icónicos sobre el Papa Francisco.

Entre estos sucesos resalta justamente el día en que el Papa Francisco lanzó un álbum de rock progresivo llamado ‘Wake Up!’.

Esta producción tuvo salida hace casi 10 años, ya que fue lanzada al mercado en noviembre de 2015, en colaboración a varios artistas.

Dicho lanzamiento, bajo el nombre de ‘Wake Up’ (igual que el tour de System of a Down), presentó ritmos de rock, e incluso solos de guitarra, acompañados por la voz del Papa Francisco.

En cada una de estas canciones, se incluían predicaciones del Papa, y también algunas de sus oraciones.

Para cada uno de sus seguidores esto fue sorprendente, pero, para algunos amantes de la música, también resultó curioso, en especial por la variedad de géneros y estilos que incluía este álbum.

En caso de que no lo haya escuchado, a continuación les dejamos ‘Wake Up! Go! Go! Forward!’, una de las canciones más ‘estridentes’ del álbum.

¿De qué murió?

Claramente, al tratarse de un fallecimiento tan reciente como el del pontífice, muchas personas se han cuestionado la razón por la que murió este mandatario.

Por el momento, no se han revelado al detalle las causas de este deceso. Sin embargo, cabe recordar que gran parte de las afectaciones de salud que sufrió el Papa en los últimos meses se debieron a una neumonía.

Se espera que próximamente se presenten más detalles esclarecedores al respecto.