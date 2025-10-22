La canción más aburrida del thrash metal, es de una banda legendaria: monótona, decepcionante y tediosa

El thrash metal es uno de los géneros más brillantes e históricos de la industria musical. Bandas de la talla de Metallica, Megadeth o más, son capaces de enamorar a una amplia cantidad de fanáticos en el mundo.

Gracias a trayectorias brillantes, canciones legendarias, letras profundas y melodías pegajozas, estas bandas han sido capaces de quedar grabados en lo más alto de la industria y de la mente de los fanáticos.

Sin embargo, hay una canción que queda en la parte baja de este género, y que para muchos es aburrida y monótona.

La canción más aburrida del thrash metal

Dentro del thrash metal existe una cantidad profunda de discos y ‘tracks’ que han sido lanzados al mercado. Muchos han contado con gran éxito, y otros han quedado en el olvido.

Para nadie es un secreto que, varias bandas han brillado de forma notable, como lo son Iron Maiden, Metallica, Pantera, Slayer y más.

Sin embargo, estas mismas bandas también han sido capaces de fracasar y quedar en deuda con sus fanáticos. De hecho, una de estas agrupaciones resalta por haber hecho la canción más aburrida del thrash metal.

Claramente definir una canción bajo este concepto es subjetivo. Pero, para poder encontrar la composición más aburrida del heavy metal hemos optado por consultar a la IA.

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, la canción más aburrida del thrash metal le pertenece a Metallica, y se trata de, ‘St. Anger’.

Esta composición es de las más criticadas de Metallica, al liderar el que, para muchos, es su peor disco, y es el homónimo de esta canción.

Según sus fans, esta es la peor composición de la banda, debido a que es sumamente tediosa, por la falta de solos y lo repetitivo que resulta.

De acuerdo con la inteligencia artificial, esta canción es monótona, tediosa, repetitiva e incluso decepcionante.

Aun así, para algunos fanáticos, este álbum no es tan malo como lo pintan, e incluso, tiene varios éxitos salvables.

Cabe aclarar que esto se trata de una elección subjetiva, y no disminuye en lo absoluto el legado de una de las bandas más grandes de la industria musical, como lo es Metallica, liderados por James Hetfield.