Queen: esta es la letra de ‘Bohemian Rhapsody’ en español

Queen tiene muchas canciones que se volvieron himnos entre los fanáticos y uno de ellos es sin duda ‘Bohemian Rhapsody’. El tema es considerado como uno de los más completos en la industria y fue un éxito en emisoras.

La letra de ‘Bohemian Rhapsody’ causa intriga y muchas personas siempre se han preguntado qué significa.

En esta canción, Queen narra la historia de un hombre que estaba disfrutando su vida y por eso le confiesa a su mamá que mató a una persona. A medida que avanza la canción, intenta justificar sus actos.

Sin embargo, termina teniendo un delirio emocional. Aunque esta es la conclusión que se puede tener de la canción, hay muchas personas que pueden sacar sus propias conclusiones, por eso, aquí le dejamos la letra en español.

¿Es esto la vida real?

¿Es solo fantasía?

Atrapado en un derrumbamiento

No hay escape de la realidad

Abre tus ojos

Mira los cielos y observa

Soy solo un pobre muchacho

No necesito compasión

Porque soy buena gente

Un poco arriba, poco abajo

Voy donde sopla el viento

Realmente no tiene importancia para mí

Para mí

Mamá, acabo de matar un hombre

Puse una pistola en su cabeza

Apreté el gatillo, ahora él está muerto

Mamá, la vida recién comienza

Pero ahora me perdí, tiré todo a la basura

¡Mamá!

No quería hacerte llorar

Si no estoy de vuelta a esta hora mañana

Sigue adelante, sigue adelante

Como si realmente nada importase

Demasiado tarde, mi hora llegó

Escalofríos atraviesan mi espina dorsal

El cuerpo me duele todo el tiempo

Adiós a todos

Me tengo que ir

Tengo que dejarlos todos atrás

Y enfrentar la verdad

¡Mamá!

(Donde sopla el viento)

No quiero morir

A veces me gustaría nunca haber nacido

Veo una pequeña silueta de un hombre

¡Payaso! ¡Payaso!

¿Bailarás el fandango?

Rayos y relámpagos

Me asustan mucho, mucho

¡Galileo! ¡Galileo!

¡Galileo! ¡Galileo!

¡Galileo, Fígaro!

¡Magnífico!

Solo soy un pobre niño y nadie me ama

Él es solo un pobre niño de una familia pobre

Perdónale la vida, de esta monstruosidad

Soy buena gente

¿Me dejarán ir?

¡Por el nombre de Dios!

¡No, no te dejaremos ir!

(¡Déjenlo ir!)

¡Por el nombre de Dios!

¡No te dejaremos ir!

(¡Déjenlo ir!)

¡Por el nombre de Dios!

¡No te dejaremos ir!

(¡Déjenme ir!)

¡No te dejaremos ir!

(¡Déjenme ir!)

¡Nunca, nunca te dejaremos ir!

¡Nunca me dejarán ir!

¡No, no, no, no, no, no, no!

¡Oh, mamá mía, mamá mía!

¡Mamá mía, déjame ir!

¡Belcebú, tiene un diablo reservado para mí!

¡Para mí!

¡Para mí!

¿Entonces crees que puedes apedrearme y escupirme en el ojo?

¿Entonces crees que puedes amarme y dejarme morir?

¡Ay, corazón!

¡No me puedes hacer esto, corazón!

Solo tengo que salir

¡Solo tengo que salir de aquí!

¡Oh, sí! ¡Oh, sí!

Nada realmente importa

Cualquiera puede ver

Nada realmente importa

Nada realmente importa para mí

Voy donde sopla el viento