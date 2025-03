Nueva guitarra de Brian May de Queen tiene un homenaje secreto a Freddie Mercury

Brian May no es solo uno de los guitarristas más legendarios de todos los tiempos, sino que su amistad con Freddie Mercury es una de las historias más conmovedoras en la historia de la música. Juntos, crearon una de las bandas más grandes de todos los tiempos, Queen, dejando un legado que sigue resonando en generaciones de fans.

La relación entre ellos iba más allá de lo profesional; eran como hermanos, unidos por una pasión inquebrantable por la música. Y aunque Freddie ya no esté con nosotros, Brian sigue rindiéndole tributos a su memoria de formas que solo él sabe hacer: con arte y música.

En este caso, el tributo viene en forma de una guitarra acústica de 12 cuerdas: la Brian May SJ-200 de Gibson. Esta guitarra no es cualquier instrumento; fue diseñada en colaboración directa con May, quien aportó su visión personal y sus exigencias para hacerla perfecta para él.

El resultado fue una pieza de colección limitada a solo 100 unidades en todo el mundo, disponibles a través de Gibson.com, el Gibson Garage en Nashville y Londres, y algunos distribuidores autorizados. Y como era de esperar, se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿El precio? Unos 8100 euros, una inversión que vale la pena para los fanáticos más fieles.

El homenaje secreto a Freddie Mercury en la guitarra de Brian May

Lo más sorprendente de esta guitarra es el homenaje secreto que Brian May le hizo a Freddie. En un video de Gibson, May explicó que la guitarra lleva un tributo simbólico a su amigo. «Mira el universo que han puesto en ella, y justo en el centro está el planeta Mercurio. Es un pequeño guiño a un amigo mío», contó emocionado. Ese detalle, aunque sutil, tiene un peso emocional tremendo. Como May mismo dijo, «Freddie siempre estará con él, incluso cuando no esté físicamente».

La guitarra fue diseñada para satisfacer las necesidades de May durante las giras, ya que la guitarra de 12 cuerdas que solía usar no estaba a la altura. De hecho, pidió que las cuerdas de octava se pusieran al revés para que las notas altas fueran más fáciles de escuchar y tocar. Todo en esta guitarra, desde su diseño hasta su sonido, tiene la huella de Brian May.

Cesar Gueikian, CEO de Gibson, expresó lo orgullosos que estaban de haber trabajado con May en este proyecto: «Es un honor haber colaborado con una leyenda como Brian». Así que, más que una guitarra, la Brian May SJ-200 es un tributo a la música, la amistad y el legado eterno de Queen.