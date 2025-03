El disco de Pink Floyd que Roger Waters consideraba imposible de tocar en vivo

Pink Floyd es una de las bandas más reconocidas en la industria del rock. La fama y el reconocimiento que llegó a acumular esta agrupación es innegable, gracias a su talento, e innovación dentro del género con su sonido.

Esta banda se caracterizó por brindar algunos detalles particulares a sus canciones, los cuales eran novedosos para los amantes del rock, quienes quedaban asombrados ante sus éxitos.

Esto claramente jugó a favor de su éxito, pero, también presentó algunas consecuencias para la banda a la hora de tocar en vivo, al punto de que incluso uno de sus álbumes sería imposible de tocar.

El disco de Pink Floyd que era imposible de tocar en vivo

Los sonidos de Pink Floyd eran sumamente innovadores para la época. El estilo psicodélico del rock tocado por esta banda permitía que miles de fanáticos se deleitaran con su talento.

Sin embargo, es evidente que algunos sonidos no pudieran ser replicados de la mejor manera en las presentaciones en vivo.

De hecho, justo a esto hizo referencia en una ocasión Roger Waters, bajista de la banda, el cual aseguró que incluso había un álbum que era prácticamente imposible de tocar.

Desde sus inicios, Pink Floyd logró deleitar y sorprender a la industria musical. La banda cautivó a miles de personas con el lanzamiento de sus álbumes ‘The Piper at the Gates of Dawn’ y ‘A Saucerful of Secrets’.

Justo en estos álbumes se presentó el gran despliegue musical y de producción de Pink Floyd.

Roger Waters se refirió a esto en varias ocasiones, y expresó que gran parte del material del ‘The Piper at the Gates of Dawn’ era imposible de replicar en vivo.

Aun así, también aseguró que desde la banda no sentían que fuera deshonesto, ya que era evidente que no se podía replicar en vivo lo que se escuchaba en los álbumes.

A pesar de esto, Pink Floyd en varias ocasiones se atrevió a tocar en vivo las canciones de estas producciones.

Muchas fueron las veces en las que los fanáticos quedaron con la boca abierta frente al despliegue de talento de los integrantes de la banda sobre el escenario.

Esto claramente destaca la trayectoria de Pink Floyd, pero, también el gran talento de sus integrantes, incluido, por supuesto, Roger Waters.