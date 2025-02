La banda de metal con el nombre más largo y extraño del mundo; dicen que es impronunciable

El metal posee una cantidad inmensa de artistas y de bandas en su haber. Muchas de ellas han llegado a dejar huella en el género gracias a sus éxitos, y también a la forma en que han influenciado a otras agrupaciones.

Muchas de ellas han sido consideradas entre las mejores bandas en la historia de la música, mientras que otras incluso han sido capaces de ser consideradas inolvidables.

Sin embargo, en este caso les contaremos sobre una banda que tiene uno de los datos más particulares de la música, como lo es el nombre más largo y extraño de la música.

La banda de metal con el nombre más largo y extraño

Desde hace varios años hubo una banda de origen sudafricano que generó gran sorpresa en el mundo del metal. Se trata de una agrupación que inició su trayectoria en el año 2016, pero que desde entonces acumuló gran atención.

Esta banda desde entonces lanzó un total de 3 producciones entre EPs, discos y sencillos, aunque el último de ellos fue en 2018. Aquellos lanzamientos llevaron los nombres de ‘Gore’, ‘Gore 2.0’ e ‘Invoke The Smoke’.

A pesar de estas producciones musicales, esta banda llama la atención no solo por su sonido, sino también por lo particular de su nombre.

Concretamente, esta banda se llama ‘Acidic Vaginal Liquid Explosion Generated By Mass Amounts Of Filthy Fecal Fisting And Sadistic Septic Syphilic Sodomy Inside The Infected Maggot Infested Womb Of A Molested Nun Dying Under The Roof Of A Burning Church While A Priest Watches And Ejaculates In Immense Perverse Pleasure Over His First Fresh Fetus’.

Al tratarse de un nombre tan largo, este es denominado como Xavlegbmaofffassssitimiwoamndutroabcwapwaeiippohfffx, las cuales serían sus iniciales, aunque claramente esto es impronunciable.

Ante esto, y la cantidad de palabras obscenas e inusuales que incluye, muchos han optado por catalogarla como la banda con el nombre más asqueroso y largo de la música.

A partir de esto, los fanáticos de la agrupación han optado por abreviar la propia abreviación del nombre, y llamarla simplemente Xavleg, aunque los nombres de sus canciones también resultan complejos.

Lo curioso es que esto no es lo único complejo de la banda. Esta agrupación también cuenta con un logo bastante particular, que para muchos es imposible de leer, al ser solo una unión interminable de líneas.

La banda ha hecho distintas bromas respecto a esto. Incluso, sus propios fanáticos parecen referirse con ironía tanto al nombre, como a su particular logo.