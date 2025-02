Las 7 canciones más raras del heavy metal, según la IA: una es de System of a Down

El heavy metal es un subgénero que proviene del hard rock y el rock psicodélico de los años setenta. Se distingue por las transformaciones musicales que se reflejan en factores como el tono, la distorsión del sonido, el uso alto de amplificadores, la fuerza de la batería y el bajo y el énfasis en la voz gruesa. Además de eso, se ha diferenciado por la extravagancia y la extrañeza de sus videos musicales.

La combinación de estos elementos resulta en temas capaces de producir exaltación y adrenalina, dos emociones que evoca la agresividad del género, que ha tenido exponentes conocidos como Iron Maiden, Metallica, Slayer y Black Sabbath. De algunos de estos grupos han salido solistas populares como Ozzy Osbourne y Jame Hetfield, que se han atrevido a tocar temas filosofía y política en sus canciones.

Del amplio repertorio que el heavy metal ha construido a lo largo de la historia, la inteligencia artificial ha escogido siete de las canciones más raras que se han creado. Aquí se las traemos.

Siete canciones más raras del heavy metal

Según Chatgpt, estas son las canciones más raras del heavy metal:

‘Black sabbath’ – Black Sabbath

Esta canción lleva el mismo nombre de la banda, y describe su estética a la perfección: una atmósfera macabra que expone letras sobre presencias oscuras y misteriosas. Es una de las canciones que abrió el camino para otras bandas de heavy metal.

‘The devil’s bleeding crown’ – Volbeat

Para empezar, esta canción viene con un poco de polémica desde su estreno como parte de álbum ‘Seal the Deal & Let’s Boogie’ en 2016, pues fue acusada por los escuchas de ser un plagio de la canción ‘Burn It Tot he Ground’ de Nickelback. Esta canción describela expulsión de entidades demoníacas del cielo, haciendo referencia más adelante a una posible victoria del cielo sobre la entidad maligna, posiblemente desviviéndolo, y a este hecho se debe su título ‘La corona sangrante del diablo’.

‘Rime of the ancient mariner’ – Iron Maiden

La letra de esta canción está basada en un poema de Samuel Taylor Coleridge que cuenta las demencias de unos marineros que quedaron a la deriva y viven con sucesos extraños como la muerte de un albatros, el encuentro con la muerte, y maldiciones.

‘The Sentinel’ – Judas Priest

Esta canción presenta un estilo más oscuro y experimental que las anteriores del grupo. La melodía tiene detalles como sonidos de campanas, que quieren transmitir peligro y anticipación, y también tiene un enfrentamiento violento que es representado mediante riffs acelerados que generan confusión.

‘Blackwater Park’ – Opeth

Esta canción está llena de cambios de ritmo que, como lo dijo Mikael Akerfeldt, vocalista de la banda, “crean un estado de ánimo muy desagradable y oscuro”.

‘Mind’s mirrors’ – Meshuggah

Este tema está compuesto por una mezcla de diferentes estilos musicales que hacen una transición disruptiva mediante avanza la melodía. Habla sobre la crisis existencial de lidiar con tu ego, aunque no es tan fácil de interpretar.

‘Chop Suey’ – System of a Down

Esta canción, que es la más reproducida en YouTube del género, y una de las más populares en plataformas de streaming a nivel general, tiene un ritmo poderoso y violento que habla sobre la monotonía, la pérdida de la inocencia, el sufrimiento y el abandono, referenciados en citas a Dios y una crítica a la sociedad. Es extraña por la rapidez del coro, que no permite procesar a la perfección la letra, y es expuesto mediante clips desestabilizados y oscuros.

Estas canciones han generado teorías y conspiraciones dentro del público, quelas relacionan con satanismo o magia negra. ¿Cuál le parece más extraña?

Escrito por: Daniela Mongua Valderrama

