¿Cuándo sale la película de JUJUTSU KAISEN 2025 en Colombia? Fecha de estreno oficial

Después de su estreno en Japón el pasado 30 de mayo, esta película de anime llegó a todos los cines de Latinoamérica.

Indira Córdoba

Después de conquistar al público con su serie de anime y su primera película, Jujutsu Kaisen vuelve a la pantalla grande. La popular obra de Gege Akutami estrenó en Japón su nueva producción el pasado 30 de mayo de 2025, y ahora se prepara para su llegada a los cines de Latinoamérica, incluyendo Colombia.

Esta vez, la historia lleva a los fanáticos a un viaje al pasado para explorar los orígenes de dos de los personajes más poderosos de la saga: Satoru Gojo y Suguru Geto. Con animación del estudio MAPPA y dirección de Shota Goshozono, el largometraje combina acción, fantasía y elementos sobrenaturales, fiel al estilo que ha convertido a Jujutsu Kaisen en un fenómeno mundial.

¿Cuándo se estrena en Colombia y de qué trata?

La película Jujutsu Kaisen: El tesoro perdido / El tesoro escondido se estrenó en Colombia el 14 de agosto de 2025. La película llegó a salas de cine en dos versiones: audio original en japonés con subtítulos en español y doblada al español latino.

La trama se sitúa en el año 2006, durante la juventud de Gojo y Geto, cuando ambos eran estudiantes y compañeros inseparables en la escuela de hechicería. Gojo, heredero de la técnica de los Seis Ojos, y Geto, experto en manipular espíritus malditos, formaban un dúo imbatible hasta recibir una misión crucial: proteger y eliminar a Riko Amanai, recipiente de plasma estelar vinculado a Tengen, figura clave de la sociedad Jujutsu. Esta tarea pondrá a prueba su lealtad, habilidades y la relación que marcó sus destinos.

Con este estreno, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment ofrecen a los seguidores una oportunidad de revivir dos de los arcos más recordados de la saga en la gran pantalla, en un formato que promete impactar tanto a nuevos espectadores como a los fans más fieles.

