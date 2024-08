Cristiano Ronaldo estrenó su canal de YouTube y rompió récords; así puede suscribirse

Archivado en: • • •

Cristiano Ronaldo anunció el lanzamiento de su canal de YouTube. El histórico delantero, que actualmente milita en el Al Nassr, y que tuvo pasos históricos por Real Madrid, Manchester United y Juventus, llega por todo lo alto a la red social.

Durante este 21 de agosto, Ronaldo publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde decía que la espera había terminado.

Allí el astro incluso ya publicó videos y mostró detalles de su vida personal.

Durante el anuncio, Ronaldo incluso ya le dio un nombre a sus fandom, bastante sencillo, pero sumamente representativo. Los llamó ‘SIUUUscriptores’, e incluso, el portugués invitó a los aficionados a ‘SIUUUscribirse’.

Al tratarse de una figura pública de tal reconocimiento, el canal de Cristiano Ronaldo creció a niveles inmensos en muy poco tiempo.

En este momento, Cristiano Ronaldo ya acumula un total de 9,2 millones de suscriptores, quienes ya han podido disfrutar de los más de 15 videos que ha publicado el astro.

Allí el delantero comparte varios juegos con su esposa Georgina, puntúa sus goles, e incluso responde preguntas.

De hecho, a partir de estas publicaciones, en las últimas horas se viralizó un momento de uno de sus videos, donde se muestra incrédulo porque Georgina no conoce su color favorito.

Los videos de Cristiano Ronaldo se han llenado de likes, y también de comentarios por parte de quienes le dan la bienvenida a YouTube.

Para algunos buscar el canal de Cristiano Ronaldo es un poco complejo, especialmente por la gran cantidad de videos que hay del astro al buscar su nombre en la plataforma. Por ello, aquí le dejamos el paso a paso.

En este momento ya hay muchos impostores, que se hacen pasar por Cristiano Ronaldo, para así subir rápidamente en suscriptores. Sin embargo, con el fin de evitar confusiones, también le dejamos el link.

El portugués hace historia también fuera del campo de juego. Ronaldo rompió el récord de menor tiempo en alcanzar 1 millón de suscriptores, con aproximadamente 90 minutos.

