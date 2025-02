El álbum que es considerado como la “biblia sagrada” del hard rock; es de AC/DC

El hard rock es uno de los subgéneros más influyentes de la historia del rock. Surgido a finales de los años 60, este estilo se caracterizó por su sonido potente, riffs de guitarra marcados y una actitud irreverente que lo diferenció de otros géneros musicales. Aunque bandas como Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath sentaron las bases del género, AC/DC logró establecer el modelo a seguir con su legendario álbum Back in Black.

Back in Black, lanzado en 1980, no solo consolidó a AC/DC como la banda precursora del hard rock, sino que también marcó un antes y un después en la industria musical. Este álbum llegó en un momento crucial para el grupo, tras la trágica muerte de su vocalista Bon Scott. En medio de la incertidumbre, la llegada de Brian Johnson fue clave para la continuidad del grupo y el éxito de este proyecto.

Desde su lanzamiento, Back in Black se convirtió en un fenómeno mundial. Con 50 millones de copias vendidas, es uno de los discos más exitosos de todos los tiempos dentro del género. Canciones como ‘Hells Bells’, ‘You Shook Me All Night Long’ y ‘Shoot to Thrill’ se convirtieron en himnos del rock y sus sonidos sirvieron de inspiración para lo que después se conoció como hard rock.

Back in Black de AC/DC, la biblia del hard rock

Desde su primer acorde hasta la última nota, Back in Black dejó clara su intención: ser un referente en el hard rock. En una época en la que el género comenzaba a perder popularidad, AC/DC logró revitalizarlo y darle un nuevo aire. Su influencia se extendió a múltiples generaciones de músicos y productores, convirtiéndolo en un modelo a seguir.

Uno de los factores que contribuyó al impacto de Back in Black fue su impecable producción. A cargo de Robert «Mutt» Lange, el álbum logró un sonido claro, potente y bien definido, estableciendo un estándar para futuras producciones de rock y metal.

El periodista Joe S. Harrington, citado por Far Out Magazine, señaló que “hasta el día de hoy, los productores lo usan como la guía definitiva de cómo debe sonar un disco de hard rock”. Más de 45 años después, sigue siendo el punto de referencia para cualquier banda que quiera capturar la esencia de este género.

Con su gran impacto, hoy por hoy es posible llamar a Back in Black como la auténtica “biblia sagrada” del hard rock. Este disco logró reunir todos los sonidos característicos del género, convirtiéndose así en el precursor de uno de los estilos musicales más potentes.