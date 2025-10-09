¡Hoy empieza el SOFA! Conozca los horarios, días que dura y la programación
El SOFA 2025 volverá a estremecer a la cultura geek en Bogotá, tal y como ha sido costumbre en los últimos años.
El SOFA 2025 volverá a estremecer a la cultura geek en Bogotá, tal y como ha sido costumbre en los últimos años.
El SOFA se vivirá por todo lo alto en la ciudad de Bogotá desde este 9 de octubre. Miles de amantes de la cultura ‘geek’ podrán vivir grandes emociones con este evento que se ha convertido en una absoluta tradición.
Como sucede cada año, los amantes de la cultura podrán disfrutar de desfiles, charlas, juegos y más experiencias interactivas, que se vivirán por todo lo alto desde el 9 hasta el 13 de octubre.
Más noticias: ¿Cuál es la mejor película de anime en la historia de Ghibli? Dicen que es una obra maestra
En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este evento, aquí les dejamos algunos de los eventos imperdibles que tendrá esta convención en su programación.
Sin lugar a dudas, el SOFA 2025 será uno de los más completos en cuestión de eventos. Más de 60 multiversos temáticos tendrán lugar en este show.
La ceremonia de apertura tendrá lugar este 9 de octubre en el Pabellón 17, a partir de las 11:00 a.m. A partir de esto, les contamos aquí algunos eventos imperdibles en la programación:
Auditorio Sofa:
Stage Cultura Gamer:
Geek Academy Salón Rojo:
Cabe aclarar que esta es solo una parte de la gran cantidad de eventos que se podrán disfrutar desde el SOFA, en Corferias de la ciudad de Bogotá.
Más noticias: Tres películas de anime que van a llegar a las salas de cine y buscan superar a ‘Demon Slayer’
En caso de que quiera ver los shows en detalle, podrá verificarlos a través de la página oficial del SOFA 2025.