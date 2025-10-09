¡Hoy empieza el SOFA! Conozca los horarios, días que dura y la programación

El SOFA se vivirá por todo lo alto en la ciudad de Bogotá desde este 9 de octubre. Miles de amantes de la cultura ‘geek’ podrán vivir grandes emociones con este evento que se ha convertido en una absoluta tradición.

Como sucede cada año, los amantes de la cultura podrán disfrutar de desfiles, charlas, juegos y más experiencias interactivas, que se vivirán por todo lo alto desde el 9 hasta el 13 de octubre.

En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este evento, aquí les dejamos algunos de los eventos imperdibles que tendrá esta convención en su programación.

La programación del SOFA 2025

Sin lugar a dudas, el SOFA 2025 será uno de los más completos en cuestión de eventos. Más de 60 multiversos temáticos tendrán lugar en este show.

La ceremonia de apertura tendrá lugar este 9 de octubre en el Pabellón 17, a partir de las 11:00 a.m. A partir de esto, les contamos aquí algunos eventos imperdibles en la programación:

Auditorio Sofa:

Poesía sinfónica en 6 movimientos – Jueves 9 – 14:00

Anime night premieres – Viernes 10 – 15:30

La voz de superman: Luis Miguel Perez – Sábado 11 – 15:30

Concierto sinfónico 40 años Super Mario Bros – Domingo 12 – 16:30

Late night: Actrices de Doblaje: Alicia Vélez y Cristina Hernández – Lunes 13 – 17:30

Stage Cultura Gamer:

Doom: más de 30 años innovando una franquicia – Jueves 9 – 14:00

Encuentro Idol SOFA2025 – Viernes 10 – 15:00

Legado de campeones: torneo LOL – Sábado 11 – 15:00

Videoconcierto VJin – Domingo 12 – 18:00

Show musical: Alexa Torrex – Lunes 13 – 17:00

Geek Academy Salón Rojo:

Zombien venidos, zombies en la cultura – Jueves 9 – 14:00

El sonido de lo épico: Cómo se compone la música geek y sus fórmulas para despertar emociones – Viernes 10 – 15:00

Rock&Geek: Especial la música de Mario Bros – Sábado 11 – 15:00

Salud mental en el SOFA – Domingo 12 – 18:00

Jugar para aprender: El poder de los juegos de rol en la educación – Lunes 13 – 17:00

Cabe aclarar que esta es solo una parte de la gran cantidad de eventos que se podrán disfrutar desde el SOFA, en Corferias de la ciudad de Bogotá.

En caso de que quiera ver los shows en detalle, podrá verificarlos a través de la página oficial del SOFA 2025.