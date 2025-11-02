Hora y dónde ver el VIVO HOY la semifinal de la Copa Colombia entre América vs. Nacional; la revancha

La Copa Colombia es uno de los torneos nacionales más importantes que se juega cada año en el país entre los equipos del grupo de la A y de la B. En esta oportunidad se va a jugar la semifinal que será entre Atlético Nacional vs. América de Cali.

Por lo que pese a que este fin de semana no hubo torneo de la Liga BetPlay, este domingo dos de noviembre se va a desarrollar el primer partido de ida entre el América de Cali vs. Nacional. El Estadio Atanasio Girardot se va a llenar de aficionados que están listos para ver triunfar al cuadro verdolaga, pero el equipo escarlata no la quiere dejar nada fácil.

Leer más: Este es el millonario premio que se llevó Once Caldas por Copa Sudamericana: ¿Suficiente consolación?

Hora y dónde ver en VIVO HOY América de Cali vs. Nacional

Este es el gran compromiso de la fecha, en la primera semifinal de ida entre el América de Cali vs. Nacional, por lo que en esta oportunidad, los equipos deberán demostrar que tienen todo para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, tienen mucha presión por todo lo que viene pasando en Liga; pese a eso, tienen que dejar eso de lado, si quieren llevar una importante ventaja antes de la gran final.

Actualmente, Nacional brilla en los dos torneos, por lo que en Liga se encuentra en la primera posición con 34 puntos, mientras que, por otro lado, el América de Cali necesita ganar todos los encuentros si es que quiere entrar en el grupo de los ocho. Por lo que, sin duda, esta sería la gran revancha, en la que esperan poder avanzar en al menos uno de los torneos nacionales.

📋 Los convocados por el profe David González para enfrentar mañana a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. 🇦🇹 pic.twitter.com/RibRAkbZTn — América de Cali (@AmericadeCali) November 2, 2025

Seguir leyendo: Video: jugadores de Nacional y Millonarios se pelearon tras partido en Medellín

América de Cali vs. Nacional se va a jugar hoy, dos de noviembre del 2025, desde la 6:30 p.m. y tendrá transmisión en VIVO por el canal Win Sports+. Por lo que si quieres ver el minuto a minuto de este juego, debes contar con la suscripción en la plataforma o puedes seguirlo por medio de radio, en cadena Caracol Radio.

David González ya dio a conocer cuáles son su once inicial con el que va a empezar su enfrentamiento contra Atlético Nacional. Mientras que los verdolagas por ahora no han revelado detalles de cómo se van a parar esta noche.