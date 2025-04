Hayao Miyazaki, director de Studio Ghibli, y su polémica opinión sobre las creaciones con IA

El Studio Ghibli se ha convertido en tendencia durante la última semana. Dicho estilo de animación ha inundado las redes sociales de manera reciente gracias a la forma en que la IA se ha mostrado capaz de imitarlo.

Particularmente, esto ha encantado a millones de amantes de este estilo, pero, también ha generado gran polémica por la forma en que perjudica a diseñadores y animadores profesionales.

Hace algunos años, Miyazaki, director de este estudio, brindó su opinión sobre las imágenes u objetos creados por la tecnología y generó una gran cantidad de polémica.

Gracias al claro avance de la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en parte del día a día de los seres humanos.

Cada vez más personas utilizan esta herramienta tecnológica para sus labores, y en este caso, la tendencia ha sido la creación de imágenes.

A partir de esto, se ha vuelto a viralizar la opinión de Hayao Miyazaki sobre el tema. Cabe recordar que la IA desde hace años ha intentado patentar esto, pero, de forma errónea.

Previamente se podía ver como la IA modificaba algunas partes del cuerpo y las dibujaba de manera poco natural.

Justo sobre esto estuvo enfocada la opinión de Miyazaki, quien para aquel momento reaccionó a un objeto 3D de un zombie creado por tecnología y aseguró que la humanidad se dirigía hacia el lado incorrecto.

“I am utterly disgusted […] I strongly feel that this is an insult to life itself.”



Hayao Miyazaki firmly rejects the use of artificial intelligence in any form of art.

pic.twitter.com/KkI5ND9hkW