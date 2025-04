IA revela el personaje más inteligente de The Big Bang Theory: respuesta bastante polémica

Si se habla de inteligencia, en The Big Bang Theory, la discusión está sobre la mesa. No es tan fácil elegir al «más inteligente» de los personajes porque hay diferentes formas de medir la inteligencia, no es solo el coeficiente intelectual o la cantidad de datos que alguien puede recordar, también influye la inteligencia emocional, la creatividad y la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana.

Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial, según lo que se muestra en la serie, cuál sería el personaje más inteligente.

1. Sheldon Cooper

Sheldon ocupa el primer lugar en la lista, y no es sorpresa para nadie. Su coeficiente intelectual de 187, su memoria eidética y su capacidad para procesar información a una velocidad asombrosa lo convierten en una verdadera máquina del conocimiento. Su especialidad es la física teórica, pero lo que le resta puntos es su falta total de inteligencia emocional. Le cuesta entender a las personas, no sabe cómo interactuar socialmente sin parecer un robot con fallos en el sistema y su arrogancia a veces lo hace quedar en una posición poco favorable. Inteligente en ciencia, sí. Inteligente en la vida real… ahí es otra historia.

2. Leonard Hofstadter

Leonard es un físico experimental con una gran capacidad para resolver problemas y aunque su IQ es menor que el de Sheldon, tiene algo que su compañero de apartamento no: inteligencia social. Sabe cómo navegar en la vida diaria sin alienar a la gente y, aunque su inseguridad a veces lo frena, es capaz de conectar con las personas. Su verdadera fortaleza está en su capacidad de adaptarse y no depender solo de su intelecto para salir adelante.

3. Rajesh Koothrappali

Raj es un astrofísico con un conocimiento impresionante del universo, pero su problema es la inseguridad. Durante gran parte de la serie, ni siquiera puede hablar con mujeres sin estar bajo los efectos del alcohol, lo que reduce bastante su efectividad en el mundo real. Es brillante, pero su falta de confianza le impide explotar su potencial al máximo.

4. Howard Wolowitz

Howard no tiene un doctorado, pero es un genio en su campo. Es ingeniero aeroespacial y ha trabajado en proyectos de la NASA. Además, tiene habilidades prácticas que muchos de sus amigos no, como el diseño y construcción de tecnología avanzada.

La inteligencia artificial dio su listado y lo cierto es que la inteligencia no se puede medir solamente en coeficiente. También hay otro tipo de habilidades que se podrían evaluar. Es decir, si fuera por inteligencia académica, Sheldon gana. Sin embargo, por un equilibrio se llevaría el primer puesto Leonard.