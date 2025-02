¡Hay nuevo líder! Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras goleada de Medellín a Llaneros

Este 27 de febrero finalizó una fecha más de la Liga BetPlay 2025-l con el partido entre Medellín y Llaneros. El ‘poderoso de la montaña’ recibió al equipo villavicense en el Atanasio Girardot como parte de la sexta jornada del campeonato de fútbol más importante del FPC.

La fecha 6 de la Liga inició el pasado viernes 21 de febrero y desde entonces, los 20 equipos de la primera división se han estado enfrentando a sus respectivos contrincantes. Salvo Santa Fe y Bucaramanga, cuyo partido tuvo que ser aplazado.

Entre los encuentros más destacados de esta fecha estuvieron: Alianza vs. Atlético Nacional (3-2), Deportivo Cali vs. Millonarios (3-1) y Tolima vs. América (0-0). Durante esta jornada, el equipo paisa vivió su primera derrota de esta temporada mientras que, el equipo embajador sumó su segundo fracaso, esta vez ante el equipo caleño.

Las derrotas de Atlético Nacional, Millonarios y Junior hicieron que estos equipos se quedaran sin puntos en esta fecha, bajando así en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-l. Por su parte, las victorias de Medellín y Once Caldas les dieron ventaja sobre sus demás oponentes.

Así quedó la tabla Liga BetPlay 2025-l tras fecha 6

Terminada esta sexta jornada de la Liga BetPlay 2025-l, la tabla de posiciones del campeonato del FPC tuvo importantes movimientos, dejando como líder a un nuevo equipo. En esta oportunidad, Independiente Medellín subió a la cima y actualmente suma 14 puntos, dos más que su sucesor Once Caldas.

Después de la primera derrota de Atlético Nacional en esta temporada de la Liga, el equipo paisa perdió su liderato y bajó varios lugares en la tabla. Además, está en desventaja dado que tiene un partido menos por el partido aplazado contra Deportes Tolima.

Por su parte, Millonarios está sufriendo las consecuencias de un equipo que aún no encuentra estabilidad. El club embajador mostró un nivel de juego muy por debajo a lo habitual que no le permitió superar a los dirigidos por Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Así las cosas, la tabla de la Liga BetPlay 2025-l luce así: