Así se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-I: fechas y horarios de todos los partidos

La fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-l terminará este 27 de febrero con el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros. El encuentro se llevará a cabo sobre las 8:00 p.m. de este jueves en el estadio Atanasio Girardot para cerrar la sexta jornada del campeonato del FPC.

Aunque la mayoría de los partidos correspondientes a la fecha 6 se lograron disputar, hubo un encuentro deportivo que tuvo que posponerse. Se trató del juego entre Santa Fe vs. Bucaramanga, que tuvo que ser aplazado debido al montaje del concierto de Shakira programado para este 26 y 27 de febrero.

Entre los encuentros más destacados de esta fecha estuvieron: Alianza vs. Atlético Nacional (3-2), Deportivo Cali vs. Millonarios (3-1) y Tolima vs. América (0-0). Durante esta fecha, el equipo paisa vivió su primera derrota de esta temporada mientras que, el equipo embajador sumó su segundo fracaso, esta vez ante el equipo caleño.

Terminado el partido agendado para este jueves, este viernes 28 de febrero, la Liga BetPlay iniciará una nueva jornada. En esta oportunidad, Envigado y Santa Fe serán los encargados de abrir la fecha 7 de la Liga.

Así las cosas, la séptima fecha de la fase de todos contra todos de la Liga iniciará este viernes 27 e irá hasta el martes 4 de marzo. El último partido de esta jornada será el de Fortaleza vs. Atlético Nacional.

Fechas y horarios de la fecha 7 de la Liga BetPlay

Viernes 27 de febrero

Envigado vs. Independiente Santa Fe

Polideportivo Sur

4:10 p.m.

Win Sports y WIN +

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

La Independiencia

8:10 p.m.

Win Sports y WIN +

Sábado 1 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla

Americo Montanini

3:00 p.m.

Win Sports y WIN +

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Pascual Guerrero

8:00 p.m.

WIN +

Domingo 2 de marzo

Once Caldas vs. Alianza F.C.

Palogrande

3:00 p.m.

Win Sports y WIN +

Millonarios vs. Deportes Tolima

El Campín

5:30 p.m.

WIN +

Lunes 3 de marzo

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali

Sierra Nevada

5:00 p.m.

Win Sports y WIN +

Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Atanasio Girardot

7:30 p.m.

WIN +

Martes 4 de marzo

Llaneros F.C. vs. La Equidad

Belo Horizonte

6:30 p.m.

Win Sports y WIN +

Fortaleza CEIF vs. Atlético Nacional

El Campín

8:30 p.m.

WIN +