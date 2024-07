Así fue el minuto a minuto de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

Archivado en: • •

Los Juegos Olímpicos, una de las citas más esperadas para el deporte cada 4 años, ya dio inicio. Cientos de artistas se presentarán en varias disciplinas, con el fin de representar a sus naciones ante cantidades millonarias de audiencia.

Aunque algunos deportes ya tuvieron sus primeros eventos desde el pasado 24 de julio, la ceremonia de inauguración oficial de esta cita está estipulada para este viernes 26 de julio, en la ciudad de París, Francia.

Este evento tendrá la particularidad de que es la primera vez que se inaugurarán unos Juegos Olímpicos fuera de un estadio, o una arena, ya que esta vez, dicha ceremonia será realizada en el Río Sena.

Los detalles de la inauguración de los Olímpicos

Esta ceremonia no solo es esperada con ansias por ver a los abanderados de cada país, sino también por la cantidad de artistas que se presentarían en este evento.

En el caso concreto de Colombia, sus abanderados serán Flor Denis Ruiz, en compañía del ciclista Kevin Quintero.

Durante los últimos días fueron varios los artistas rumorados para presentarse en este evento, e incluso algunos se dice que fueron vistos ensayando.

Gojira, Lady Gaga o incluso Celine Dion estarían entre los artistas que deleitarán a los presentes y a los abanderados con su música.

Esta ceremonia estaría estipulada para dar inicio desde las 12:30 a.m. de Colombia. Su transmisión se podrá ver en vivo desde las señales de Caracol TV y Claro Sports.

Para que no se pierda ni un detalle, aquí le contaremos el minuto a minuto de estas presentaciones desde el Río Sena de París.

EN VIVO Inauguración Juegos Olímpicos

Oficialmente se inauguran los Juegos Olímpicos París 2024 y Céline Dion aparece en medio de la cita olímpica, repitiendo honores 28 años después de que también lo hiciera en Atlanta 1996

🇫🇷 | PARÍS 2024: Céline Dion emerge, en su primera presentación desde que fue diagnosticada su rara enfermedad, e interpreta l’Hymne à l’amour (Oda al amor) de Edith Piaf.

Atlanta 1996 Paris 2024

🤝

Encienden un globo aeroestático con la antorcha olímpica que se eleva por el cielo parisino, simbólicamente este es el pebetero olímpico

Rafael Nadal le releva la antorcha olímpica a Serena Williams, quien lo lleva por el río Sena

La Torre Eifel se ilumina mientra la antorcha olímpica se acerca

Rafael Nadal releva a Zinedine Zidane y recibe la antorcha olímpica para llevarlo hacía la Torre Eiffel

Zinedine Zidane aparece en escena para pasar la antocha olímpica

Filippo Grandi se lleva el ‘laurel olímpico’ luego de su idea de crear el equipo olímpico para refugiados

MERECIDÍSIMO 🤩🏆 Filippo Grandi recibe se lleva el laurel olímpico después de su propuesta del equipo olímpico de refugiados#ParísEsTuyo #CeremoniaDeApertura

🎙️ @albertolati

París iza la bandera olímpica antes de darle incio a las olimpiadas

«Somos solo uno» es el mensaje que envían los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024

París le dice No a la violencia en medio la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Aya Nakamura hace acto de presencia y es el tercer acto musical de la ceremonia de apertura

«María Antonieta»:

– Gojira inicia su presentación en la ceremonia

– Lady Gaga sale al escenario a deleitar al público con su show.

– La ceremonia acaba de dar inicio

Mientras terminan los preparativos para este evento, los fanáticos de Gojira se muestran emocionados en redes sociales por ver a la banda en vivo.