GANE BOLETAS para ver a Leo DiCaprio en ‘Una batalla tras otra’ con Radioacktiva: Le contamos cómo

¿De qué trata ‘Una batalla tras otra’?

La película llega a las salas con una historia cargada de acción, drama y comedia negra, sigue la historia de Bob Ferguson (interpretado por Leonardo DiCaprio), un exmilitante revolucionario ya en la mediana edad, que vive en un estado de paranoia y semi-retiro, fuera de la red, junto a su autosuficiente hija adolescente, Willa (Chase Infiniti).

La historia se complica cuando un antiguo y peligroso enemigo de su pasado radical reaparece y, en el proceso, Willa desaparece o es secuestrada. Bob se ve obligado a desempolvar sus viejas habilidades y buscar la ayuda de antiguos colegas para enfrentarse a esta amenaza y rescatar a su hija.

“Esta película es increíblemente extrema. Hay personajes defectuosos, pero creo que el hecho de que esté hablando de dónde estamos hoy en este mundo es un reflejo del extremismo”, indicó DiCaprio durante una rueda de prensa.

Según la estrella de Hollywood, “cualquiera puede identificarse con el hecho de que nadie quiere que las familias estén separadas. Tenemos nuestras propias creencias políticas, pero esta película es un espejo de dónde estamos y en qué estado nos encontramos como país y como mundo”.