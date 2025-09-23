Se nos creció Grogu: Tráiler de su nueva película ‘The Mandalorian and Grogu’ y fecha de estreno

El universo de Star Wars regresa a la pantalla grande con una nueva aventura que ya está dando de qué hablar. Disney y Lucasfilm presentaron el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, la película que reunirá nuevamente a Din Djarin y al querido Grogu en una misión llena de acción y desafíos.

En el tráiler se ve cómo, tras la caída del Imperio, la galaxia sigue siendo un lugar inestable. La Nueva República intenta consolidar el orden, pero los restos imperiales continúan sembrando el caos.

Le puede interesar: Estas son las películas confirmadas de ‘Star Wars’ que están en desarrollo

Entre explosiones, persecuciones y combates, también aparecen momentos más íntimos donde Grogu vuelve a usar la Fuerza, recordando que su destino es tan importante como incierto. Esta historia se conectará directamente con lo ocurrido en las tres primeras temporadas de The Mandalorian.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Grogu?

La película tiene programado su estreno mundial en cines para el 22 de mayo de 2026, un lanzamiento clave dentro de los planes de Lucasfilm para revitalizar Star Wars en la pantalla grande.

La trama seguirá a Din Djarin y Grogu en su colaboración con la Nueva República para enfrentar los restos del Imperio. En esta misión entrarán en escena facciones y personajes inéditos, como los Adelphi Rangers y Rotta the Hutt, hijo de Jabba.

Mire también: Reapareció el intérprete del joven Anakin de Star Wars, así luce hoy en día el actor

El reparto mezcla actores conocidos y nuevos:

Pedro Pascal como Din Djarin.

Grogu, el aprendiz sensible a la Fuerza.

Sigourney Weaver como Ward, una coronel veterana de la Rebelión.

Jeremy Allen White como Rotta the Hutt.

Jonny Coyne como un señor de guerra imperial.

Con Jon Favreau y Dave Filoni detrás del guion, la película promete mantener el equilibrio entre la acción y los momentos emocionales que han definido la relación entre Din y Grogu, consolidándola como una de las más esperadas del universo Star Wars.