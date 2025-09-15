Foo Fighters revela a su nuevo baterista en concierto secreto ¿Qué tal le fue?

El pasado 13 de septiembre marcó un momento crucial para los Foo Fighters, quienes regresaron a los escenarios con un concierto sorpresa en el Teatro Fremont, ubicado en San Luis Obispo, California. Este show no solo fue el primero en más de un año, sino también el debut formal del baterista Ilan Rubin como parte de la alineación oficial de la banda.

La presentación, limitada a un aforo de solo 900 asistentes, ofreció una experiencia cercana e inolvidable para los fanáticos afortunados que lograron entrar. Lejos de ser un espectáculo breve, la banda liderada por Dave Grohl se lanzó con un setlist de 25 canciones que repasó lo más destacado de su carrera musical, incluyendo clásicos de los años 90 hasta lo más reciente de su discografía.

Durante la interpretación de ‘No Son of Mine’, la banda sorprendió al público al incluir un fragmento del emblemático tema “Ace of Spades” de Motörhead, un gesto que fue celebrado con entusiasmo por los asistentes. A pesar del extenso repertorio, un detalle llamó la atención: no se interpretaron temas del álbum Sonic Highways (2015), y tampoco hubo estreno de nuevas composiciones.

¿Quién es Ilan Rubin, el nuevo integrante de Foo Fighters?

Este talentoso multiinstrumentista ha formado parte de reconocidas agrupaciones como Paramore y Nine Inch Nails, y también ha colaborado con compositores como Danny Elfman. Su llegada marca un nuevo capítulo para Foo Fighters, tras la partida de Josh Freese, quien había reemplazado al fallecido Taylor Hawkins en 2021.

Posterior al show, los Foo Fighters actualizaron su foto de perfil en Facebook. La nueva imagen muestra al grupo acompañado del hijo del icónico productor Rick Rubin, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración futura o incluso un nuevo proyecto en puerta.

Setlist completo del regreso de Foo Fighters

La banda no escatimó en clásicos, y repasó todos los álbumes de su carrera —exceptuando uno—, en un concierto cargado de nostalgia, energía y celebración. Esta fue la lista completa de canciones:

All My Life Rope Have It All Times Like These Wattershed Stacked Actors La Dee Da These Days The Pretender Walk My Hero Learn to Fly Rescued Aurora This Is a Call No Son of Mine Shame Shame White Limo Winnebago Best of You Alone + Easy Target Low Monkey Wrench Exhausted Everlong

El regreso de Foo Fighters a los escenarios no solo celebra su trayectoria, sino que también da paso a una nueva formación que promete seguir dejando huella. Con Ilan Rubin a la batería, la banda parece estar lista para encarar su próxima fase con la potencia de siempre y una energía renovada que ya empieza a dar de qué hablar en la escena del rock internacional.