¿Foo Fighters está de regreso? La banda ilusionó a los fans con mensaje al estilo de Avengers

Foo Fighters es, sin lugar a duda, una de las bandas más influyentes del rock alternativo desde su formación en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana. A lo largo de tres décadas, el grupo ha lanzado una serie de discos que han marcado a varias generaciones, con canciones que se han convertido en clásicos.

Con su característico sonido que mezcla energía, melodía y fuerza, se han ganado un lugar destacado en la historia de la música contemporánea, convirtiéndose en una de la bandas más escuchadas y seguidas en la actualidad.

Le puede interesar: Foo Fighters tendría nuevo baterista decidido: fue parte de Nine Inch Nails y Paramore

En marzo de 2022, la banda sufrió un duro golpe con la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins, un hecho que marcó una pausa en sus actividades. Tras un tiempo de silencio, en 2023 publicaron But Here We Are, su undécimo álbum de estudio y el primero después de la pérdida de Hawkins.

El disco fue recibido como un homenaje emotivo y un renacer musical, con Josh Freese en la batería para las giras de ese año. Sin embargo, después de esa etapa, la actividad del grupo volvió a cesar, con pocas apariciones públicas y sin anuncios importantes.

Foo Fighters estaría trabajando en un nuevo disco

En los últimos días, la banda dio señales de que algo nuevo se aproxima. A través de sus redes sociales, compartieron una serie de fotos desde el Studio 606, su propio espacio de grabación. En ellas se puede ver a Dave Grohl, Chris Shiflett, Nate Mendel, Pat Smear y otros miembros trabajando con sus instrumentos.

El detalle que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las publicaciones: “¡Foo Fighters, reúnanse!”, una clara referencia a la famosa frase de los Vengadores de Marvel. Las imágenes y el texto hicieron pensar a los fans que podrían estar grabando un nuevo álbum.

Foo Fighters Assemble!!! Make sure you’re subscribed to the newsletter for info you won’t want to miss… just sayin’…https://t.co/ijfnQUF54x pic.twitter.com/dCBshsUqcZ — Foo Fighters (@foofighters) September 4, 2025

Entre los músicos presentes también estaría Ilan Rubin, nuevo baterista que se unió al grupo tras la salida de Josh Freese y que anteriormente formaba parte de Nine Inch Nails.

Shifty Sunday!!! Sign up for more important shredding updates here: https://t.co/ijfnQUF54x pic.twitter.com/Up00mR8WCF — Foo Fighters (@foofighters) September 7, 2025

La banda invitó a sus seguidores a suscribirse a su boletín de noticias para recibir “información que no querrán perderse”, lo que aumenta las expectativas sobre un próximo lanzamiento. Por ahora, Foo Fighters no ha confirmado fecha ni detalles, pero las pistas apuntan a que la segunda mitad de 2025 podría traer novedades musicales.