¿De qué trata “Paperback Writer”? La historia que inspiró la canción de los Beatles

El legado musical de The Beatles es uno de los más amplios e influyentes en la historia del rock. Desde sus inicios en Liverpool, la banda conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr revolucionó el panorama musical con una discografía extensa y diversa.

En medio de su gran discografía, la canción “Paperback Writer” ocupa un lugar especial. Publicado en mayo de 1966 como sencillo independiente, sin formar parte de un álbum original en aquel momento, este tema marcó un hito en la lírica tradicional al ser la primera canción lanzada en Reino Unido que no tocaba temas de amor.

A pesar de que sus ventas fueron menores en comparación con éxitos anteriores, alrededor de 540.000 copias, “Paperback Writer” alcanzó el primer lugar en las listas de países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Australia y Noruega.

¿Qué significa“Paperback Writer” de los Beatles?

Como muchas de las grandes canciones de The Beatles, “Paperback Writer” nació como una idea espontánea. Paul McCartney fue quien la propuso y se inspiró en un artículo en el Daily Mail sobre escritores que intentaban abrirse camino publicando libros de bolsillo.

“Había pensado en una canción y, de alguna manera, tenía que ver con el Daily Mail, así que puede que esa mañana publicaran un artículo sobre gente escribiendo libros de bolsillo. Los libros de bolsillo de Penguin eran lo que realmente me gustaba, el arquetipo del libro de bolsillo”, reveló Paul.

Según él mismo contó en el libro Many Years From Now, la idea le llegó mientras iba camino a la casa de John Lennon en Weybridge. Una vez allí, le compartió la idea y empezaron a escribir lo que terminaría siendo una especie de carta rimada.

“Llegué ahí y le comenté a John que tenía la idea de escribir a una editorial para ser escritor de libros de bolsillo, y le dije: ‘Creo que debería escribirse como una carta’”, relató McCartney.

Además, el artista añadió que, “Saqué un trozo de papel y le dije que debería ser algo así como ‘Estimado señor o señora, según el caso…’, y procedí a escribirlo delante suyo como si fuera una carta, rimando de vez en cuando. Y John, según recuerdo, se sentó y dijo: ‘Ah, ya está’, ‘Ajá’, ‘Sí’. Lo recuerdo, con su sonrisa divertida, diciendo: ‘Sí, ya está, con eso basta’”.

“Luego subimos y le pusimos la melodía. Él y yo nos sentamos y lo terminamos todo. La idea original era mía. No tenía música, pero es solo una cancioncita bluesera, sin mucha melodía. Luego se me ocurrió hacer las armonías y las arreglamos en el estudio”, recordó Paul.