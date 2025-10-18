La Fórmula 1 está de vuelta en los Estados Unidos con el Gran Premio de Austin, que promete una nueva dosis de emoción y adrenalina en la recta final de la temporada 2025. Este fin de semana, los pilotos se enfrentan a uno de los circuitos más desafiantes y emocionantes del calendario: el Circuito de las Américas. Con solo seis grandes premios restantes para culminar la temporada, la presión se incrementa, y el GP de Estados Unidos es una oportunidad clave para aquellos que luchan por el campeonato.

Esta será la edición número 46 del Gran Premio de Estados Unidos y la décima tercera vez que el evento se disputa en Austin. Inaugurado en 2012, el Circuito de las Américas es conocido por su diseño técnico, que ha convertido a este trazado en uno de los favoritos tanto de los pilotos como de los aficionados.

El legendario Mario Andretti, campeón de la F1 en 1978, fue quien tuvo el honor de inaugurar el circuito, un momento histórico que marcó el regreso de la Fórmula 1 a suelo estadounidense después de una larga ausencia.

Oscar Piastri, actual líder de la clasificación de pilotos, llega a este GP con una clara meta: lograr su octava victoria de la temporada y dar un paso decisivo hacia el título mundial. Por su parte, Lewis Hamilton atraviesa una de sus temporadas más complicadas, habiendo sumado 18 carreras consecutivas sin subirse al podio. Si el británico no logra subir esta vez en el podio, alcanzaría su racha más larga sin conseguirlo desde que llegó a Ferrari, lo que pone aún más presión sobre el veterano piloto.

El Circuito de las Américas se caracteriza por su trazado técnico, que incluye una subida pronunciada en la curva 1, seguida de una secuencia de curvas vertiginosas que siempre generan expectación entre los seguidores del deporte. Con una longitud de 5.513 kilómetros, el circuito tiene 56 vueltas y 19 curvas, lo que pone a prueba la habilidad de los pilotos a cada paso.

Este fin de semana también se destaca por el dominio de Lewis Hamilton en este circuito. El británico es el piloto más exitoso en el GP de Estados Unidos, con un total de seis victorias, y buscará aumentar esa cifra en esta edición.

¿Hora y dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2025 desde Colombia?

El Gran Premio de Estados Unidos será transmitido en vivo para América Latina por ESPN y Disney Plus. En cuanto a la programación, la carrera se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 14:00 hora de Colombia.

Fecha y hora : Domingo 19 de octubre, 2:00 p. m. (hora colombiana)

: Domingo 19 de octubre, 2:00 p. m. (hora colombiana) Transmisión en vivo: ESPN y Disney +

