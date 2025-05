Así quedó el Campeonato de Destructores F1 tras Imola; lograron destronar a Jack Doohan

La Fórmula 1 no solo es un espectáculo de velocidad, estrategia y emoción, también es una disciplina marcada por cifras astronómicas que van mucho más allá del podio. Un ejemplo claro de ello es el llamado “Campeonato de Destructores”, una estadística no oficial pero muy seguida por los aficionados, que refleja las pérdidas económicas causadas por los daños en los monoplazas tras accidentes durante las competencias. Aunque no reconocida por la FIA, esta curiosa clasificación se ha ganado su propio espacio en la narrativa de la temporada 2025.

Tras la intensa jornada del Gran Premio de Emilia-Romaña el pasado 18 de mayo en el icónico circuito Enzo e Dino Ferrari, los movimientos en este singular ranking no se hicieron esperar. Yuki Tsunoda protagonizó un giro inesperado al liderar la lista con una pérdida total de 2.054.000 dólares, cifra alcanzada tras un fuerte accidente durante la Q1.

El piloto japonés de RB superó los límites de su monoplaza al encarar la veloz chicana de Tamburello, terminando contra las barreras. Aunque salió ileso, los destrozos obligaron al equipo a reconstruir prácticamente todo el coche, incluyendo un nuevo chasis, una unidad de potencia y el suelo del monoplaza.

Impactante el choque de Yuki Tsunoda… y salió caminando. Admirable la seguridad de los autos de F1.

Yuki Tsunoda destronó a Jack Doohan en el campeonato de destructores

Este infortunio le permitió a Tsunoda desbancar a Jack Doohan, quien hasta entonces lideraba el listado con 1.509.000 dólares en daños acumulados. El impacto financiero no solo le costó puntos a su escudería, sino que también le significó el despido, dejando su asiento libre en la Fórmula 1.

En su lugar, hizo su debut oficial el argentino Franco Colapinto con Alpine, quien en su primera carrera dejó una impresión contundente pero costosa: 405.000 dólares en reparaciones tras su participación en Imola. Aunque se esperaba que su llegada al equipo representara una solución a la crisis de gastos, el joven piloto no tardó en sumarse al ranking, situándose directamente en la posición 12°.

Por su parte, Lando Norris fue otra sorpresa del GP de Emilia-Romaña. Escaló de la séptima a la tercera posición del campeonato con pérdidas acumuladas de 1.240.000 dólares, superando a un constante Fernando Alonso, que se mantiene cuarto con 1.127.000 dólares en daños. En la quinta posición aparece Oliver Bearman (Haas), quien incrementó su cifra total a 1.117.000 dólares, sumando 105.000 dólares más desde la última actualización.

El listado también vio incorporaciones inesperadas. Max Verstappen, quien no había registrado gastos hasta la cuarta fecha, aparece ahora en la posición 15 con 125.000 dólares. Mientras tanto, Pierre Gasly entra directo en la séptima casilla con un total de 822.000 dólares, otra señal del alto costo de cada error en pista.

Sin gastos reportados hasta la fecha:

Contrario al caos que reina en los primeros puestos, hay cinco pilotos que, hasta ahora, mantienen un historial impecable en cuanto a daños: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Lance Stroll (Aston Martin) no han generado ninguna pérdida reportada en lo que va de la temporada.

Con el Gran Premio de Mónaco en el horizonte, los ojos están puestos no solo en quién liderará el campeonato mundial, sino también en quién continuará escalando —o cayendo— en este curioso pero costoso campeonato paralelo. ¿Quién será el próximo en destruir más de lo que acelera? La respuesta, como siempre, está a solo una curva de distancia.