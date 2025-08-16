Así va el campeonato de Pilotos y Constructores de la F1 a mitad de temporada ¿Revancha?

La Fórmula 1 se encuentra en pleno receso veraniego tras la celebración del Gran Premio de Hungría, que tuvo lugar el 3 de agosto, marcando la decimocuarta fecha de la temporada 2025. Este parón llega en un momento crucial, pues la lucha por el campeonato tanto de Pilotos como de Constructores se ha intensificado. McLaren, que sigue consolidándose como el equipo dominante, ha dejado claro que es el principal contendiente para arrebatarle a Red Bull los títulos de la temporada pasada.

McLaren ha impresionado a todos con un rendimiento excepcional, encabezado por sus dos pilotos estrellas, Oscar Piastri y Lando Norris. Piastri sigue liderando la clasificación general del Campeonato de Pilotos, pero Norris no se queda atrás, con una feroz lucha por el primer puesto que pone en duda si Max Verstappen podrá retener su título de campeón.

De hecho, la rivalidad interna de McLaren es ahora una de las historias más fascinantes del campeonato, ya que ambos pilotos luchan por el dominio dentro de su propio equipo, mientras que Verstappen, quien ha sido campeón en los últimos cuatro años, no ha podido seguir el ritmo debido a las dificultades que enfrenta Red Bull.

En cuanto a la escudería austriaca, este 2025 ha sido un año complicado. Red Bull ha perdido la ventaja que poseía en temporadas anteriores, y su monoplaza ya no es el más rápido de la parrilla. Esta pérdida de competitividad se ha sumado a una crisis interna que ha sacudido al equipo: el despido de Christian Horner, el director del equipo durante dos décadas.

Este cambio, ocurrido a los pocos días del Gran Premio de Gran Bretaña en julio, ha marcado el fin de una era en la que Horner fue una pieza clave en el dominio de Red Bull en la F1. Además de la falta de velocidad en su monoplaza, este giro dramático ha dejado a Red Bull en una situación incómoda, pues ahora deberán reconstruir su estructura de liderazgo para volver a estar a la altura de la competencia.

McLaren buscará consagrarse en el bicampeonato

Por otro lado, McLaren parece estar aprovechando al máximo este vacío de poder en la cima de la F1. Tras su consagración en 2024, el equipo de Woking está camino a asegurarse el título de Constructores de 2025, con Ferrari como su principal competidor, aunque sin ser una amenaza real para arrebatarle el liderazgo.

McLaren no solo ha demostrado tener el coche más rápido, sino también una increíble consistencia en todas las carreras, lo que les coloca en una posición dominante para cerrar la temporada con otro bicampeonato.

Así va el campeonato de constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2025

Posición Escudería Puntos 1 McLaren 559 2 Ferrari 260 3 Mercedes 236 4 Red Bull 194 5 Williams 70 6 Aston Martin 52 7 Kick Sauber 51 8 Racing Bulls 45 9 Haas 35 10 Alpine 20

Así va el campeonato de pilotos de la F1 tras el GP de Hungría 2025