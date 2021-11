¡Ah, bueno! Roger Daltrey, de The Who, dice que The Rolling Stones es una «banda de mediocres»

Con una carrera musical que alcanza casi los 60 años y un sinnúmero de álbumes, cualquiera diría que The Rolling Stones es una de las agrupaciones más memorables de la historia del la música, sin embargo, no todos piensan igual.

En esta oportunidad Roger Daltrey, vocalista de The Who, opinó sobre la agrupación liderada por Mick Jagger, acusaciones que no fueron del todo buenas, sumándose a las declaraciones de Paul McCartney, quien tampoco tiene una buena imagen de The Rolling Stones.

En entrevista con Coda Collection, Roger habló sobre lo que piensa de Mick y compañía, y aunque en gran parte elogió el trabajo de los Stones, a lo último aseguró que es “una banda mediocre de pub”.

Ante las declaraciones del músico, no habló mucho sobre la banda, ni se le notó muy elocuente sobre el tema:

«Pero como banda, si estuvieras en la puerta de un pub y escucharas esa música saliendo alguna noche, pensarías: ‘¡Bueno, esa es una banda de pub mediocre!‘. Sin faltar al respeto», añadió Daltrey.

Estas palabras se suman a las críticas que lanzó McCartney, quien aseguró que The Rolling Stones es una “banda de covers de blues”.