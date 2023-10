The Who estrena la edición de lujo de ‘Who’s Next’/‘Life House’ Multiformato

El conjunto de canciones de The Who en las que, hace más de medio siglo, Pete Townshend previó la invención de Internet, de la realidad virtual y del bloqueo pandémico, se escucharán por primera vez tal y como él las concibió. UMR publicará Who’s Next/Life House en una lujosa edición Super Deluxe multiformato el 15 de septiembre, ya disponible AQUÍ

Con 155 temas, de los cuales 89 son inéditos y 57 incluyen nuevas mezclas, el álbum deleitará a los fans de The Who con la maravillosa (y clarividente) composición de Townshend. Al tiempo también cautivará a un nuevo público con su visionaria descripción de un futuro que, en muchos sentidos, se ha hecho realidad. Este álbum presenta todas sus canciones, en sus diversas fases de desarrollo, desde el abandonado y audaz proyecto Life House, iniciado en 1969 como continuación del épico Tommy de The Who, hasta el clásico indiscutible del rock de 1971 en que se convirtió, Who’s Next.

A lo largo de diez CD y múltiples vinilos, Who’s Next/Life House expone la extraordinaria visión de Townshend de un mundo acosado por las catástrofes climáticas y la contaminación, conduciendo a un recorte de la libertad personal que resulta demasiado familiar para la generación de la pandemia. Décadas por delante de su tiempo, este trabajo detalla cómo la población es seducida y sedada por el acceso a una «Red» de entretenimiento, que llega a todos los hogares mediante el uso de trajes de experiencia de realidad virtual.

En su introducción a las nuevas ediciones, Townshend describe Life House como «una sorprendente polémica sobre el advenimiento de una nación abatida por los problemas climáticos y la contaminación». Luego explica cómo «un gobierno oportunista y autocrático impone un bloqueo nacional en el que cada persona está conectada a una red de entretenimiento». La propia música se convierte entonces en una distracción inconveniente, «una distracción muy real para el sometimiento de la población trajeada», con consecuencias fascinantes. Las canciones que describían un mundo distópico en el que corporaciones sin rostro controlan nuestras vidas pudieron ser ficción en su momento, pero han pasado a ser más bien documentales.

El proyecto incompleto, que Townshend concibió como una parte de guion cinematográfico y una sección de anteproyecto para un experimento musical en directo, lo llevó al borde del colapso. Pero, como él mismo escribe, «del proyecto surgió música maravillosa, y la idea siempre me ha cautivado, en parte porque muchos de los hilos de la ficción parecen hacerse realidad».

Los oyentes escucharán por primera vez, cómo ese concepto se plegó a Who’s Next, ampliamente considerado no sólo como uno de los mejores álbumes del asombroso catálogo de la banda, sino como un momento fundamental en la historia de la música. En este proyecto la instintiva y centelleante cohesión de The Who alcanzó nuevas cotas, la brillante creatividad de Townshend como uno de los grandes autores del rock cobró vida de forma emocionante gracias a las insuperables interpretaciones vocales de Roger Daltrey, las viscerales y fluidas líneas de bajo de John Entwistle y la ardiente potencia de Keith Moon a la batería.

La edición Super Deluxe de Who’s Next/Life House contendrá 10 CDs, todos ellos remasterizados a partir de las cintas originales por Jon Astley, ingeniero de The Who desde hace muchos años. También incluye un disco Blu-ray Audio con mezclas de sonido envolvente Atmos y 5.1 de Who’s Next creadas recientemente y 14 temas extra del demandado artista y productor Steven Wilson.

Entre lo más destacado del formato de 155 pistas se incluyen las maquetas de Townshend para Life House; las grabaciones de las sesiones de The Who de 1971 en la Record Plant de Nueva York; las sesiones en los Olympic Studios del suroeste de Londres de 1970-1972; y, por primera vez, dos conciertos de 1971 recién mezclados y completos desde el Young Vic Theatre de Londres y el Civic Auditorium de San Francisco. Los momentos más destacados de esas sesiones y actuaciones son «Baba O’Riley», «Behind Blue Eyes» y «Won’t Get Fooled Again», en la que Daltrey creó el grito más sobrecogedor jamás escuchado. Esos clásicos siguen iluminando los conciertos de The Who hasta el día de hoy.

La caja también contiene un libro de tapa dura de 100 páginas con la mencionada introducción de Townshend y nuevas notas de Andy Neil y Matt Kent, expertos en The Who. También se incluye Life House – The Graphic Novel, un libro de tapa dura de 170 páginas recientemente encargado y supervisado por Townshend que cuenta la historia detrás del proyecto. Completan el conjunto un póster de 20″ x 30″ de un concierto de The Who en Sunderland, Inglaterra, el 7 de mayo de 1970; un póster de 25,5″ x 34,25″ de una fecha en el Denver Coliseum, Denver, Colorado, el 10 de diciembre de 1971; un programa de concierto de 20 páginas del Rainbow Theatre de Londres el 4 de noviembre de 1971; un programa de 16 páginas de la gira de la banda por el Reino Unido en octubre/noviembre de 1971; un set coleccionable de cuatro botones; y una foto en color de The Who de 8″ x 10″ con autógrafos impresos.

El álbum también está disponible en ediciones limitadas de 4 y 3 LP’s, que incluyen, respectivamente, la primera edición completa del concierto de San Francisco de 1971 y réplicas en vinilo de la Life House original de Townshend. El álbum original Who’s Next también está disponible como remasterización de 1-LP a media velocidad completada en los estudios Abbey Road, y en otras versiones exclusivas en vinilo sencillo.

Con el muy esperado lanzamiento de Who’s Next/Life House, una de las últimas grandes historias no contadas del rock, está por fin a punto de ser relatada en su totalidad.