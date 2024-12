Esta era la canción favorita de John Lennon; no es de los Beatles

John Lennon es considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. El artista británico dejó una huella imborrable en la historia musical al ser uno de los miembros y fundadores de los Beatles, la banda que revolucionó el rock and roll.

El músico británico destacó en los Beatles por ser uno de los compositores de la agrupación. Lennon estuvo detrás de éxitos como ‘Imagine’, ‘Strawberry Fields Forever’ y ‘Come Together’, canciones que siguen resonando en la actualidad.

Asimismo, Lennon, quien era conocido como el ‘alma rebelde’ de los Beatles, jugó un papel crucial en la composición de las canciones de la banda. Su estilo se caracterizaba por letras introspectivas, a veces surrealistas, y un tono que iba desde lo melancólico hasta lo provocador.

¿Cuál era la canción favorita de John Lennon?

Aunque John Lennon era el creador de algunos de los temas más icónicos de los Beatles, su canción favorita no pertenecía a su propio repertorio. En una entrevista con Rolling Stone en 1971, Lennon reveló su admiración por la música que lo había inspirado en su juventud.

Según reveló en aquella oportunidad, para él no había nada más perfecto que la canción “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, una explosiva pieza de rock and roll que se popularizó en 1957 por el legendario Jerry Lee Lewis.

“Eso es lo que me inspiró a tocar música”, confesó Lennon a Jann Wenner, editor de la revista. “No hay nada conceptualmente mejor que el rock ‘n’ roll. Ningún grupo, ya sean los Beatles, Bob Dylan o los Rolling Stones, ha superado jamás ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’ On’, te lo aseguro”.

La canción, escrita por Dave “Curlee” Williams y grabada originalmente por Big Maybelle, se popularizó gracias a la versión de Lewis, que se convirtió en un hito del rockabilly.

En sus declaraciones, Lennon reconoció que incluso los Beatles, a pesar de su éxito, no lograban alcanzar la esencia pura de los pioneros del género. “Puedes darme una guitarra o ponerme de pie frente a algunas personas. Incluso en el estudio, si me meto en eso, simplemente estoy haciendo mi pequeña contribución… no exactamente realizando los movimientos de baile de Elvis Presley, sino haciendo mi equivalente. Es simplemente natural”, explicó John.