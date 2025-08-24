Este sería el ‘setlist’ de Green Day en su concierto en Bogotá; ¿tocarán ‘Basket Case’?

Green Day está a solo horas de dar su gran show en Bogotá. La histórica banda de Billie Joe Armstrong prepara un gran espectáculo para sus fans, quienes los esperan con notable ansia desde hace varios meses.

Esta agrupación dará un show imperdible que incluso será su primer concierto en el continente sudamericano durante esta gira de 2025.

Más noticias: La canción de Green Day ‘perfecta’ para mejorar un mal día con solo escucharla

Por ello, y para empezar a palpitar esta histórica cita que tendrá lugar el 24 de agosto, les contamos al detalle cual es el ‘setlist’ que prepararía Green Day para su show.

El ‘setlist’ que tendría Green Day en Bogotá

Green Day ha protagonizado una ambiciosa gira durante este 2025. La legendaria agrupación de rock ha realizado presentaciones en varias partes del mundo como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia o incluso México.

Sin embargo, finalmente llegó el turno de Colombia de vivir todas las emociones del ‘The Saviors Tour’, en una oportunidad imperdible de ver a esta histórica agrupación.

Desde el gran anuncio de esta banda para los fanáticos colombianos la emoción ha sido total. Miles de personas compraron su boleta de inmediato para ver a una banda que no llegaba al país desde 2017.

Más noticias: Esta es la boleta más barata y más cara para el concierto de Green Day en Bogotá

Ante este concierto, muchos se han preguntado si Green Day interpretará canciones históricas como ‘Basket Case’ o ‘American Idiot’ en su ‘setlist’.

Por ello, aquí le despejaremos estas dudas. A partir de sus últimos shows, el ‘setlist’ que presentaría Green Day en su concierto en Bogotá es el siguiente:

American Idiot Holiday Know Your Enemy Boulevard of Broken Dreams One Eyed Bastard Forever Now Longview Hitchin’ a Ride Stuart and the Ave. Brain Stew St. Jimmy Dilemma 21 Guns Minority Basket Case She When I Come Around Wake Me Up When September Ends Jesus of Suburbia Bobby Sox Redundant Good Riddance (Time of Your Life)

Este repertorio está sujeto a cambios, o incluso a sorpresas que prepare la banda para cada uno de sus fanáticos.

Del mismo modo, quedará por ver si la banda realizará en Sudamérica algunas de sus tradiciones, como lo es subir al escenario a un fanático durante ‘Know Your Enemy’.

Lo cierto es que esta es uno de los shows más esperados de este 2025, y los fanáticos de Green Day lo vivirán por todo lo alto.