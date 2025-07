Video: captan a reconocido empresario siendo infiel en pleno concierto de Coldplay

En las últimas horas se viralizó un video que captó a una pareja de infieles disfrutando de un concierto de Colplay en Boston. El hecho fue registrado por la Kiss Cam del show el cual enfocó a un hombre que estaba abrazando a una mujer, pero que, según se conoció después, no se trataría precisamente de su pareja sentimental.

En las imágenes, se puede ver a un hombre y una mujer abrazados durante el show. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, lo extraño de la escena llega cuando la pareja se da cuenta de que está siendo grabada y se separa de inmediato, intentando salir del enfoque de la cámara, lo que desató una serie de especulaciones sobre un posible romance extramatrimonial.

Le puede interesar: Oasis, Coldplay y más bandas de rock y metal que han lanzado camisetas de fútbol históricas

En el video, el líder de Coldplay, Chris Martin, señaló a la pareja mientras decía: “Oh, miren a esos dos”, causando risas entre los asistentes. En ese momento, el hombre, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, rápidamente se separó de la mujer y se escondió detrás de una valla.

Por su parte, la mujer, visiblemente incómoda, se tapó el rostro, mientras la multitud estallaba en risas. Martin, sin saber el contexto, comentó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Lo que parecía ser una simple escena de diversión durante el concierto de Coldplay, se convirtió rápidamente en un escándalo dado que el video se viralizó en redes sociales. En cuestión de minutos, los internautas dieron con la identidad de ambos involucrados y confirmaron la infidelidad.

Según algunos usuarios, que lograron identificar a los protagonistas, revelaron que el hombre era Andy Byron, CEO de la empresa de tecnología Astronomer, mientras que la mujer era Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma compañía.

Busted!

This backfired real quick.

CEO and HR having an affair and were outed during Coldplay‘s concert 👀

Andy Byron and Kristin Cabot from Astronomer 😬😬😬

Wife‘s Facebook has already been found and people commenting on it. pic.twitter.com/RWgYDVMuaV

— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) July 17, 2025