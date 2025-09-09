Esposo de mujer descubierta siendo infiel en concierto de Coldplay rompió el silencio: reveló verdad detrás del video

Coldplay protagonizó un curioso fenómeno viral hace algunas semanas. Esta banda llevó a cabo un concierto donde se descubrió una sorpresiva infidelidad gracias a una ‘kiss cam’.

Dicha agrupación viralizó un video donde se pudo ver a una mujer y un hombre abrazados amorosamente. Pero, la sorpresa se dio cuando ambos se separaron rápidamente al ser enfocados.

Más noticias: Estas son las canciones más “tristes” de Coldplay; la primera lo podría hacer llorar

Ambos protagonistas del video estuvieron envueltos en el ojo del huracán por varios días, pero, finalmente se habría revelado la verdad detrás de este video.

Esposo de mujer captada siendo infiel en show de Coldplay rompió el silencio

Kristin Cabot y Andy Byron fueron parte de uno de los momentos virales de este año. El antiguo CEO de Astronomer y esta mujer fueron descubiertos en plena infidelidad en un concierto de Coldplay.

Luego de varias polémicas, Byron tuvo que salir de la compañía, mientras que Cabot fue señalada duramente en redes sociales por ser parte de la ruptura del hogar de este empresario.

Las críticas fueron incesantes por varias semanas. Sin embargo, el ex esposo de la mujer protagonista de este video rompió el silencio, y reveló la verdad detrás del video.

Más noticias: Así puede activar ‘Coldplay Canoodlers’, el juego viral para descubrir a Andy Byron

Andrew Cabot, expareja de Kristin explicó para People que, ambos habían tomado la decisión de separarse semanas antes de este show. Dicho detalle que era desconocido para muchos de los que viralizaron el video.

Esta revelación implica un gran giro de los actos, ya que al hacerse público este divorcio, el único del video que estaría cometiendo una infidelidad sería Andy Byron, quien desde entonces ha sido blanco de varios memes y ataques.

Del mismo modo, Andrew Cabot también explicó que con esta revelación espera poder tener mayor privacidad, y que paren los señalamientos hacia su familia.

Aun así, cabe recordar que tanto Byron como Cabot han tenido consecuencias por este hecho viral, ya que cada uno debió dejar su puesto en Astronomer.

Ciertamente esta revelación ha sorprendido a miles de internautas. Varios alimentaron este fenómeno viral que desató gran polémica en redes sociales.

Lo cierto es que, este ha sido uno de los momentos inolvidables del año, y sin dudas, marcará la vida de quienes protagonizaron este inesperado video.