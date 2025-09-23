Esta es la extraña casa gótica flotante ubicada en Bogotá ¿Dónde queda?

Quienes han pasado en los últimos días por la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero en Bogotá, se han encontrado con una escena poco común: una casa colgada en el aire, sostenida únicamente por una grúa. La instalación ha despertado la curiosidad de transeúntes y visitantes, que no dudan en detenerse para verla y tomarle fotos.

En la Plaza de Lourdes, en Chapinero, fue instalada una obra que ha generado curiosidad entre los ciudadanos: una casa suspendida en el aire por una grúa. Se trata de “Arrancada de raíz”, una intervención artística del argentino Leandro Erlich, presentada en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25.

La instalación muestra una vivienda típica de barrios tradicionales de Bogotá como Chapinero, Teusaquillo o Quinta Camacho. Está inspirada en la arquitectura inglesa que caracterizó a estos sectores y fue diseñada especialmente para la capital, luego de la primera visita del artista al país.

¿Qué significa la casa colgante?

La pieza no es nueva. Su primera versión fue creada hace más de diez años en Alemania bajo el nombre de Pulled by the Roots. Sin embargo, en Bogotá se adaptó al contexto local y se ubicó en un espacio emblemático: la plazoleta de Lourdes, rodeada por la basílica gótica y los cerros orientales.

Según Erlich, la obra busca resaltar la idea de que un hogar tiene raíces que van más allá de lo material. Al estar suspendida, plantea también una reflexión sobre la transformación de la ciudad, donde muchas casas antiguas han sido reemplazadas por edificios modernos.

“Fue recorriendo Bogotá que descubrí la Plaza de Lourdes y me interesó integrar esta ficción en un lugar tan representativo”, explicó el artista.

“Arrancada de raíz” estará exhibida hasta el 9 de noviembre de 2025, junto con otras intervenciones que hacen parte de la Bienal, la cual reúne a más de 200 artistas de 12 países en diferentes escenarios de la capital.