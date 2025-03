El mejor álbum debut en la historia del rock, según Rolling Stone; salió hace casi 50 años

El rock es uno de los géneros con mayor variedad de bandas y artistas en el mundo. Este estilo sonoro acumula una amplia cantidad de artistas y talentos de trayectoria sumamente extensa en la música y la fama.

Concretamente, cuando una banda inicia sus pasos en el rock, es común que lance un disco para darse a conocer frente al público.

Muchos de ellos han funcionado. Sin embargo, algunos han quedado grabados para la historia por su destacado despliegue de talento.

¿Cuál es el mejor álbum debut en la historia del rock?

Algunos de los álbumes debut de grandes bandas han quedado para la historia. Un ejemplo de esto es el ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses’, o el ‘Nevermind’ de Nirvana.

Gracias a esto, durante varios años ha existido la constante discusión respecto a cuál es el mejor álbum debut en la historia del rock.

Hace algunos meses, para buscar dar fin a este debate, desde Rolling Stone, la famosa revista, realizaron una lista de los mejores 100 álbumes debut de todo el rock.

Esta lista presentó varios discos ampliamente destacados, aunque, de lo más llamativo del ranking fue el puesto número 1.

Dicho listado nombró 100 álbumes en particular, pero el número 1 se llevó la atención de gran parte de los amantes a la música.

Según Rolling Stone, el mejor álbum debut en la historia es el disco homónimo de Ramones. Este álbum fue un gran comienzo para la destacada carrera de Ramones.

Particularmente, esta banda es de las más famosas del rock, e incluso es destacada como una de las mejores en la historia del género.

Dicho disco presentó un total de 14 canciones, en las que Ramones dejó en claro todo su despliegue de talento de manera indudable.

Esto lo convirtió en uno de los mejores discos en la década de los ’70’s, pero, también en una de las mejores producciones en la historia de este género.

Sin dudas, el disco homónimo de Ramones dejó una cantidad impresionante de éxitos, por lo que es más que merecedor de este galardón.

Entre las menciones destacadas del rock en esta lista se pueden nombrar producciones de la talla de: ‘Are You Experienced’ de The Jimi Hendrix Experience, o el disco homónimo de The Clash en 1979.