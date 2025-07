El integrante olvidado de Black Sabbath habla sobre su ausencia en el concierto final

El legendario baterista Vinny Appice, reconocido por su trabajo con Black Sabbath y Dio, ha aclarado recientemente su ausencia en el concierto de despedida de Black Sabbath, titulado Back to the Beginning, que se celebró el 5 de julio y reunió a la formación original de la icónica banda británica para una última actuación histórica.

En una conversación con WRIF, Appice fue consultado sobre su posible participación en el evento, pero su respuesta fue clara: no recibió ninguna invitación para formar parte del espectáculo final. El músico explicó que su nombre está más vinculado con la era liderada por Ronnie James Dio, y por eso, su presencia no fue considerada. “No, no, no: no me contactaron porque los tiempos han cambiado y yo estoy más asociado con la versión de Black Sabbath con [Ronnie James] Dio”, comentó.

Vinny Appice recordó su paso por Black Sabbath

A pesar de ello, Appice tiene recuerdos imborrables de su breve etapa junto a Ozzy Osbourne. Durante la gira europea en la que reemplazó a Bill Ward en la batería, vivió momentos que lo marcaron profundamente. “Estoy ahí, sentado en la batería, mirando al público, y veo a Ozzy delante de mí, y luego a Tony [Iommi] y a Geezer [Butler], y pienso: ‘Esto gusta bastante. Ahora estoy con la banda original’. Fue increíble con Ronnie, por supuesto, pero esto era como: ‘Guau’”, rememoró con entusiasmo. Aunque esa colaboración fue limitada, el músico recuerda que “puede que hiciéramos diez conciertos, doce, algo así”, incluyendo algunas fechas en Estados Unidos.

Una de las anécdotas más pintorescas de aquella gira tuvo como protagonista, cómo no, al propio Ozzy. “Cuando empezamos a tocar, [Ozzy] pensó que sería muy gracioso venir, en mitad del concierto, con un cubo de agua y tirármelo encima. Así que yo en plan: ‘¿Es en serio?’ Ahora estoy empapado y la batería también, y no suena bien”, recordó entre risas. El incidente se repitió dos veces hasta que Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy, puso orden. “Eso te demuestra quién lleva los pantalones en esa familia”, concluyó.

Vinny Appice recordó cómo fue trabajar con Ozzy Osbourne

Sobre la personalidad del icónico vocalista, Appice no escatima en elogios. “Está bastante loco. Pero ¿sabes qué? Es divertido — es muy divertido. Y nos sentábamos a charlar muchas veces y todo eso, y era genial. Era un tipo cojonudo. Y lo que ves en la tele, ese es él”, explicó. “Te cuenta la misma historia un par de veces. Se le olvida que ya te la ha contado. Tú simplemente te sientas y escuchas. ‘Ozzy, eso ya me lo has contado.’ Pero no se lo puedo decir. Ozzy era genial.”

Vinny Appice ha sido uno de los pocos bateristas en compartir escenario con las dos versiones más representativas de Black Sabbath, lo que le otorga una perspectiva única sobre la evolución del grupo. Su legado, estrechamente ligado a discos como Mob Rules (1981) y Dehumanizer (1992), sigue siendo un capítulo fundamental en la historia del heavy metal. Aunque no estuvo presente en el show final, su impacto en la trayectoria de la banda permanece indeleble.